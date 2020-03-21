Верстка сайта и натяжка на wordpress Структура 1. Главная страница 2. Страница с кейсами 3. Страница Контакты 4. Страница Блог 5. Страница Вакансии 6. Страница благодарности
- HTML-верстка29 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать рекламу на ютуб. Задача - регистрации на бесплатный бизнес вебинар. Только с опытом работы на ютуб. Пишите вашу стоимость и сроки. Присылайте кейсыСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать дизайн сайта маркетингового агентства. Желателен опыт работ в этой тематике или смежной. Стоимость указываю символическую пишите ваши предложения и сроки. Прикладывайте примеры работ. Структура сайта 1. Главная страница (10-12 экранов) 2. Страница с Кейсами 3. Страница Блог 4. Страница ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно проанализировать текущие рекламные кампании в яндекс директ и гугл эдвордс. Сделать корректировки. Так же желателен опыт работы с яндекс маркет. Мы интернет магазин шкатулок и сувенирной продукции. Жду предложенийКонтекстная реклама21 заявкаЗакрыт4 года назад
Подключить магазин к Aliexpress. Нужно создать, оформить и наполнить товарами магазин на Aliexpress. Нужен человек у которого уже был опыт работы с данной площадкой. Стоимость указываю символическую, жду ваших предложенийНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад