goajazzz

Денис goajazzz

 
40 летТаиланд/Пханган
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Приятный и удобный дизайн сайтов и пользовательских интерфейсов

Здравствуйте! Я создаю красивый и удобный дизайн сайтов и пользовательских интерфейсов, а так же разрабатываю сайты "под ключ" на различных платформах.

Если Вам необходима консультация – пишите по любому из контактов.

Дизайн сайта
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  • Настройка и оптимизация сервера CyberPanel + Litespeed + Ubuntu

    Сервер под нагрузкой - порядка 80 Wordpress сайтов, нужно сделать: Оптимизировать потребление CPU; Оптимизировать работу MySQL; Оптимизировать работу Litespeed; Оптимизировать работу Redis и Memcache; Настроить лимиты CPU (через cgroups или еще как-то) чтобы автоматически применялись для всех старых и новых ...

    WordPressMySQLUbuntuRedis
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать слайд HTML + CSS

    Нужно сверстать адаптивный слайд как здесь: только картинка (скрин сайта) должна быть слева, а блок с текстом справа. Нужен только такой слайд HTML + CSS, сам функционал слайдера не нужен.

    HTMLCSS
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимация на сайт

    Здравствуйте, нужна анимация для сайта. Вся картинка есть в векторе (AI, EPS). Пожалуйста сразу пишите примерную стоимость работы.

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать сайт – PHP/HTML/CSS

    Здравствуйте, необходимо доработать сайт: 1. Сделать его адаптивным 2. Доработать функционал Сайт является почти клоном Fiverr написан на php – demo.fiverrscript.com/ Подробное ТЗ вышлю кандидатам. Пожалуйста прикрепляйте сразу примеры работ + приблизительный бюджет за ...

    PHPHTMLCSS
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Пофиксить связку Лендинг + Woocommerce + Paypal

    $45

    1. Юзер заполняет и отправляет форму здесь: .../lpa/ или здесь: .../lpb/, его редиректит на .../order/ – это уже сделано и работает. 2. На этой странице юзер должен выбрать чекбоксом нужный товар и оплатить его ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Данные с формы в базу Woocommerce + интеграция Paypal

    Есть магазин на Wordpress + Woocommerce, к этому всему есть лендинг с формой, нужно отправлять данные пользователя с этой формы в базу заказов Woocommerce, после отправки формы юзер редиректиться на другую страницу где он может ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правка html+css страницы

    1. Доработать форму на 1 экране - должно быть: Имя, Телефон по маске, E-mail. Длинна полей должна быть одинаковой. 2. Кнопка "Перезвоните мне" должна открывать модальное окно с заголовком "Мы перезвоним вам в течении 20 ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать доставку ЕМС для Woocommerce

    $50

    Всем привет, нужно сделать шлюз доставки для woocommerce который должен брать расчеты с www.emspost.ru/ru/calc/ API здесь: www.emspost.ru/ru/corp_cl... Срок до 2-х дней. Оплата WMR. Плагин нужен лично мне, а так же хотелось бы его потом ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад