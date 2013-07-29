Сервер под нагрузкой - порядка 80 Wordpress сайтов, нужно сделать: Оптимизировать потребление CPU; Оптимизировать работу MySQL; Оптимизировать работу Litespeed; Оптимизировать работу Redis и Memcache; Настроить лимиты CPU (через cgroups или еще как-то) чтобы автоматически применялись для всех старых и новых ...
Здравствуйте! Я создаю красивый и удобный дизайн сайтов и пользовательских интерфейсов, а так же разрабатываю сайты "под ключ" на различных платформах.
Если Вам необходима консультация – пишите по любому из контактов.
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сверстать адаптивный слайд как здесь: только картинка (скрин сайта) должна быть слева, а блок с текстом справа. Нужен только такой слайд HTML + CSS, сам функционал слайдера не нужен.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужна анимация для сайта. Вся картинка есть в векторе (AI, EPS). Пожалуйста сразу пишите примерную стоимость работы.Анимация3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, необходимо доработать сайт: 1. Сделать его адаптивным 2. Доработать функционал Сайт является почти клоном Fiverr написан на php – demo.fiverrscript.com/ Подробное ТЗ вышлю кандидатам. Пожалуйста прикрепляйте сразу примеры работ + приблизительный бюджет за ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $45
1. Юзер заполняет и отправляет форму здесь: .../lpa/ или здесь: .../lpb/, его редиректит на .../order/ – это уже сделано и работает. 2. На этой странице юзер должен выбрать чекбоксом нужный товар и оплатить его ...Закрыт9 лет назад
Есть магазин на Wordpress + Woocommerce, к этому всему есть лендинг с формой, нужно отправлять данные пользователя с этой формы в базу заказов Woocommerce, после отправки формы юзер редиректиться на другую страницу где он может ...Закрыт9 лет назад
1. Доработать форму на 1 экране - должно быть: Имя, Телефон по маске, E-mail. Длинна полей должна быть одинаковой. 2. Кнопка "Перезвоните мне" должна открывать модальное окно с заголовком "Мы перезвоним вам в течении 20 ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Всем привет, нужно сделать шлюз доставки для woocommerce который должен брать расчеты с www.emspost.ru/ru/calc/ API здесь: www.emspost.ru/ru/corp_cl... Срок до 2-х дней. Оплата WMR. Плагин нужен лично мне, а так же хотелось бы его потом ...Закрыт10 лет назад