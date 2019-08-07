Анимационный ролик должен раскрывать суть Системы управления маркетингом: все клиенты подсчитаны, разложены и отслежена эффективность рекламы: Кадры сюжета: 1. Человечки проходят мимо двери магазина, от их телефонов идет сигнал 2. магазин пуст, ...
Анимация на сайт
Здравствуйте, нужна анимация для сайта.
Вся картинка есть в векторе (AI, EPS). Пожалуйста сразу пишите примерную стоимость работы.
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