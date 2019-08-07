Анимация на сайт

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Закрыт3 заявки257 просмотров

Здравствуйте, нужна анимация для сайта.

Вся картинка есть в векторе (AI, EPS). Пожалуйста сразу пишите примерную стоимость работы.

6 лет назад
goajazzz
Денис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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