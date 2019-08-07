Анимация на сайт

ТЗ:Требуется создать рекламный ролик для телеграм-канала (деятельность канала- прогнозы на ставки на спорт). Название канала- "Holy_bet". Оно и логотип (скину) должно присутствовать в ролике.Текст: "Опять разочаровались в ставках на спорт?У нас на этот счет ...