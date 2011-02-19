Добрый день. Провайдер дает /64 подсеть Необходимо показать как поднять N прокси на win 2008r2 впске, проксировать через основной ipv4 с авторизацией. Выигрывает минимальный бюджет.
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Внимание! Пишите "я не бот" в сообщении! Обязательно указывайте предварительную цену! Есть фотки старого дизайна. Есть новые правки. Есть не законченный макет с подготовленными фотографиями. https://s.mail.ru/F4wX/RjEMBC5CF ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Есть магазин на вукомерс (одежда). Надо поставить красивую тему (предложите на выбор). Настроить виджеты. Плагины. Логотип будет менятся. Привязки к цветам нет. Надо поставить побольше всяких плюшек, слайдер, что бы выглядело красивым магазином, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Описание АПИ http://zennolab.com/wiki/ru:devlicense:api Необходимо сделать плагин для работы с данными функциями: Работа с продажами ботов: GetSales, SaleBots, RefundSale, ChangeSubscription Работа с пользователями: GetCurrentCustomerEmail, RegisterCustomer, GetCustomerBoxLink Пример магазина zennoscript[dot]com Желательно решение на базе Вордпресс ВууКомерс. ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад
Создание реалистичной! вращающейся 3Д модели с текстурой для сайта. На белом фоне медленно вращается 3д модель деревянного домика. При наведении мышкой модель останавливается. Отображаются размеры домика. При наведении на дверь - отображаются размеры двери. ...3D-графика12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Очень простая работа - потому низкая цена. На входе: Оффлайн версия (хтмл) 3-х страниц сайта (главная, категория, пост) с дизайном Что надо сделать: - Удаляем все лишние ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Авторизироваться из списка аккаунтов через твиттер - вставить комментарий из одного файла и с вероятностью 50% вставить ссылку из рандомного файла указанной дериктории - установить дату от текущей и до указанной в настройках скрипта с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Пользователь выбирает варианты ответов, результат считается по формуле с этими переменными. Следующий вопрос появляется "на лету" после выбора предидущего. Структура линейная, но есть одно разветвление. Результат пересчитывается на лету. Подробно показано ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад