grinetc

Вячеслав grinetc

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Сегодня доделать дизайн двусторонней листовки А4

    Внимание! Пишите "я не бот" в сообщении! Обязательно указывайте предварительную цену! Есть фотки старого дизайна. Есть новые правки. Есть не законченный макет с подготовленными фотографиями. https://s.mail.ru/F4wX/RjEMBC5CF ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поставить тему на голый вордпрес

    $10

    Есть магазин на вукомерс (одежда). Надо поставить красивую тему (предложите на выбор). Настроить виджеты. Плагины. Логотип будет менятся. Привязки к цветам нет. Надо поставить побольше всяких плюшек, слайдер, что бы выглядело красивым магазином, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Магазин для продажы електронных товаров

    Описание АПИ http://zennolab.com/wiki/ru:devlicense:api Необходимо сделать плагин для работы с данными функциями: Работа с продажами ботов: GetSales, SaleBots, RefundSale, ChangeSubscription  Работа с пользователями: GetCurrentCustomerEmail, RegisterCustomer, GetCustomerBoxLink  Пример магазина zennoscript[dot]com Желательно решение на базе Вордпресс ВууКомерс. ...

    WordPress
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вращающаяся 3д модель для сайта

    Создание реалистичной! вращающейся 3Д модели с текстурой для сайта. На белом фоне медленно вращается 3д модель деревянного домика. При наведении мышкой модель останавливается. Отображаются размеры домика. При наведении на дверь - отображаются размеры двери. ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Постер в twuffer.com

    Авторизироваться из списка аккаунтов через твиттер - вставить комментарий из одного файла и с вероятностью 50% вставить ссылку из рандомного файла указанной дериктории - установить дату от текущей и до указанной в настройках скрипта с ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт подсчета стоимости услуги по вопросам

    Пользователь выбирает варианты ответов, результат считается по формуле с этими переменными. Следующий вопрос появляется "на лету" после выбора предидущего. Структура линейная, но есть одно разветвление. Результат пересчитывается на лету. Подробно показано ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад