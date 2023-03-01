Разработка мобильных и веб-приложений

Добрый день! С 2019 года занимаемся разработкой:

- Веб-приложений (vue.js / nuxt)

- Мобильных приложений (ionic, flutter)

- Бекенда (python, elexir)

- Телеграм ботов (python)

- Блокчейн проектов (solidity)



Более 15 выполненных под ключ проектов от идеи до публикации и последующей поддержки.



Возможно заключение договора на разработку для юридических лиц через ИП!



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