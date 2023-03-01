Сергей Иванов hellorltagencyhellorltagency
27 летРоссия/Тюмень
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Разработка мобильных и веб-приложений
Добрый день! С 2019 года занимаемся разработкой:
- Веб-приложений (vue.js / nuxt)
- Мобильных приложений (ionic, flutter)
- Бекенда (python, elexir)
- Телеграм ботов (python)
- Блокчейн проектов (solidity)
Более 15 выполненных под ключ проектов от идеи до публикации и последующей поддержки.
Возможно заключение договора на разработку для юридических лиц через ИП!
Напишите мне и мы бесплатно проконсультируем вас по вариантам реализации вашего проекта
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Приложение для знакомств iOS/Android2 просмотра
- CRM система| Веб + мобильные приложения3 просмотра
- CRM система| Веб + мобильные приложения4 просмотра