Разработать мобильное приложение под iphone и android для службы доставки пиццы. Разработать сайт для пиццерии.
Мобильные приложения10 заявок
Закрыт
4 года назад
Разработать мобильное приложение под iphone и android для службы доставки пиццы. Разработать сайт для пиццерии.
Разработать интернет магазин одежды и обуви на opencart.
Разработать интернет магазин одежды и обуви на opencart, около 5000 позиций. Предусмотреть: возможность обмена с базой 1с управление торговлей 10.3,трекинг товара,оплата товара онлайн.
Создать сайт для службы доставки пиццерии: возможность оплаты онлайн,интеграция с r-keeper (возможно),анализ продаж
Необходимо разработать сайт для ТРЦ под ключ. В данный момент сайт существует, но он устарел peoplespark.ru. Возможно разработка на базе CMS по выбору разработчика.