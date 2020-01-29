hnice

Григорий hnice

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$490
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Squier13
33 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$500
10 баллов
4 года назад
Разработка сайта для ТРЦ.
Всё хорошо
Кратчайшие сроки, качество на уровне. Реализовал очень удобный, интерактивный редактор карты для здания.
Ответный отзыв
rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$490
10 баллов
4 года назад
Разработка интернте магазина
Opencart
Все прошло отлично! Всем рекомендую
Руслан отличный специалист, выполнил работу вовремя, сделал видео инструкцию по работе с сайтом.
Ответный отзыв
rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$600
10 баллов
5 лет назад
Разработать интернет магазин одежды и обуви на opencart
Opencart
Григорий поставил задачу, оплату сделал вовремя! Продолжаем сотрудничать !
Мастер своего дела, в кратчайшие сроки разработал дизайн макет сайта. Тактичный, вежливый, всегда на связи. Будем сотрудничать дальше :) Рекомендую.
Ответный отзыв