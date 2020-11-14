Разработка интернте магазина

Добрый день! Есть сайт https://e-zoo.by/, сделанный на CMS системе Simpla. Необходимо реализовать следующую задачу: Через данный интернет-магазин нужно реализовать продажу товаров в физических магазинах. На данный момент, склад товаров только один. Планируется ...