Разработка интернте магазина

$490
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка218 просмотров

Разработать интернет магазин одежды и обуви на opencart.

Opencart
5 лет назад
hnice
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад
$490
18 дней
Escrow
Руслан отличный специалист, выполнил работу вовремя, сделал видео инструкцию по работе с сайтом.
Все прошло отлично! Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад