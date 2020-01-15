Заранее спасибо за посещение моего профиля)
Чем я могу быть вам полезен?
Я оказываю услуги по разработке сайтов любой сложности. Разрабатываю виджеты, плагины и шаблоны для CMS Wordpress.
Всегда рад выполнять интересные проекты и встречать новых людей. Делаю полный цикл разработки сайта "под ключ".
На ваш каприз сделаю: landing page (одностраничный сайт), сайт-визитка, промо-сайт, интернет-магазин, корпоративный сайт, любое ваше предложение.
Делаю полноценные сайты на PHP, HTML5, CSS3, Laravel, JavaScript (jQuery, VueJS, React), API (Google, LiqPay, Facebook, Paypal, Stripe, Mailchimp, vk и т.д.), Wordpress, Git, Bootstrap. Конечно же все страницы будут адаптивными, и кросс-браузерными, все красиво и корректно отображается на всех девайсах.
Почему именно моя кандидатура?
- Сделаю любой каприз.
- Исправлю все замечания.
- Всегда на связи с клиентом.
- Выполню роботу за короткий срок.
- Качественное SEO (поисковая оптимизация), увеличения посещаемости сайта.
- Постоянно развиваюсь и не боюсь пробовать что-то новое.