Верстка, дизайн и создание сайта с нуля.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Заранее спасибо за посещение моего профиля)

Чем я могу быть вам полезен?

Я оказываю услуги по разработке сайтов любой сложности. Разрабатываю виджеты, плагины и шаблоны для CMS Wordpress.

Всегда рад выполнять интересные проекты и встречать новых людей. Делаю полный цикл разработки сайта "под ключ".

На ваш каприз сделаю: landing page (одностраничный сайт), сайт-визитка, промо-сайт, интернет-магазин, корпоративный сайт, любое ваше предложение.

Делаю полноценные сайты на PHP, HTML5, CSS3, Laravel, JavaScript (jQuery, VueJS, React), API (Google, LiqPay, Facebook, Paypal, Stripe, Mailchimp, vk и т.д.), Wordpress, Git, Bootstrap. Конечно же все страницы будут адаптивными, и кросс-браузерными, все красиво и корректно отображается на всех девайсах.

Почему именно моя кандидатура?

Сделаю любой каприз.

Исправлю все замечания.

Всегда на связи с клиентом.

Выполню роботу за короткий срок.

Качественное SEO (поисковая оптимизация), увеличения посещаемости сайта.

Постоянно развиваюсь и не боюсь пробовать что-то новое.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Буду рад сотрудничеству.