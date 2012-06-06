ilnaqwerty

Бюджет по договоренности Доработать калькулятор во флеше. Есть калькулятор во флеше: рабочая текущая версия – http://teremdom2.ru/calc/start.html Нужно разобраться в коде и внести правки согласно прикрепленному ТЗ. Исходники предоставлю ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Подробности в прикрепленном файле. Кратко: нужен калькулятор который рассчитывает стоимость доставки мжду двумя населенными пунктами России. Сроки и цену пишем сюда.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $33
Подробности в ТЗ. Делаете на своем хостинге. Оплата по факту. После оплаты, передаете шаблон в архиве для установки. Бюджет 1000р. Варианты оплат: Яндекс деньги, Киви, на ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $330
Требуется удаленный программист на постоянную работу. Требование к вам: - владение: html, css. - желательно знание js, ajax, php, mysql. - знание: joomla 1.5, 2.5 ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Бюджет по договоренности Тексты тематики – Каркасное домостроение Разрабатывается сайт по каркасным домам. Его надо будет заполнять текстами. Работы достаточно много. Требования: 1. Уникальность текста не менее ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $170
Подробности описал в ТЗ (прикрепил) В конечном итоге нужен качественный дизайн (второсортный дизайн не подойдет). Бюджет (ориентировочно) - 5.000 руб Срок - 3 недели. Оплата ЯД по этапам. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад