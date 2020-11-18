Привет!
Превращение статичной картинки в интерактивную страницу для меня является завораживающим процессом и приносит огромное удовольствие. Чтобы выполнить это волшебство я использую:
Технологии:
Современные технологии вёрстки HTML5, CSS3, JavaScript с использованием препроцессора Sass и сборщиков проектов Gulp и Webpack.
Анимация: JavaScript Animations with GreenSock (GSAP).
Каждый проект верстается с нуля, без использования фреймворков, по методологии БЭМ, что делает конечный продукт модульным и удобным для использования в дальнейшей разработке.
Инструменты:
Инструменты для работы с макетами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Figma.
Инструменты для работы с кодом: PhpStorm, Zeplin / Avocode.
Гарантии:
Даю гарантию на вёрстку 30 дней и быстро исправлю выявленные ошибки.
Тестирую вёрстку в современных браузерах: на Mac Os и Windows. Это гарантирует корректность вёрстки в двух операционных системах. А также использую iPad, iPhone и телефон на андроид.
Макеты для тестирования выгружаю на свой сервер.
Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.
Факты:
Примеры моих работ можно посмотреть и покликать тут: internetova.ru
В 2018 году прошла и успешно защитила два интенсива по вёрстке в HTML Academy.
Мой профиль с сертификатами: https://htmlacademy.ru/profile/internetova
В 2020 году прошла и с отличием завершила курс WebCademy "Javascript разработчик".
Сертификат по ссылке: сертификат курса
Процесс работы:
Стоимость и срок определяется по макету (достаточно jpg или ссылка Figma) и Техническому заданию.
Работаю по предоплате 50% или Безопасная сделка.
В работу беру только те заказы, которые реально смогу выполнить по качеству и в срок.
Для тестирования вёрстки выкладываю проект на свой сервер. Если замечаний нет, то жду от Вас окончательный расчёт и после этого передаю готовый проект.
Способы оплаты:
- Карта Сбербанка
- Карта Тинькофф Банка
- Яндекс Деньги
Контакты:
Для связи со мной можно использовать:
- ВКонтакте: https://vk.com/internetova
- Telegram: @internetova
Всем добра 珞
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