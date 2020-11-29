Знаю PHP, CSS, HTML, JavaScript, MySQL
Могу также помочь с написанием различных текстов, сделать перевод текста на английский, смонтировать видео
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайты под ключ99 просмотров
- Делаю сайты full stack, цены договорные110 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$17/час
от $17от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$30/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга