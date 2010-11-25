itstudiobiz

Александр Сверидко itstudiobiz

 
41 годУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Работы в AutoCAD, Photoshop, CorelDraw, Illustrator и т.д.

Создание сайтов различного уровня сложности (на движках WebAsyst, MODx, Joomla, WordPress, возможны и другие).

Изготовление чертежей в электронном и бумажном виде (AutoCAD, КОМПАС 3Д). Начертательная геометрия. Проектирование и расчеты, облицовки, раскроя материала, составление смет

WordPressJoomlaMODXAutoCADCorelDRAWWebasystIllustratorPhotoshop
Отзывы заказчиков
Fasthelp
Илья 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-3)
$5
10 баллов
13 лет назад
Чертежи А1 по проекту
Спасибо за работу!Недорого и качественно!
Приятно было иметь дело с такими людьми! Работу оплатили. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв