itstudiobiz

Работы в AutoCAD, Photoshop, CorelDraw, Illustrator и т.д.
Создание сайтов различного уровня сложности (на движках WebAsyst, MODx, Joomla, WordPress, возможны и другие).
Изготовление чертежей в электронном и бумажном виде (AutoCAD, КОМПАС 3Д). Начертательная геометрия. Проектирование и расчеты, облицовки, раскроя материала, составление смет
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за работу!Недорого и качественно!
Ответный отзыв
Приятно было иметь дело с такими людьми! Работу оплатили. Рекомендую к сотрудничеству!