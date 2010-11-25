itstudiobiz

Работы в AutoCAD, Photoshop, CorelDraw, Illustrator и т.д.

Создание сайтов различного уровня сложности (на движках WebAsyst, MODx, Joomla, WordPress, возможны и другие).

Изготовление чертежей в электронном и бумажном виде (AutoCAD, КОМПАС 3Д). Начертательная геометрия. Проектирование и расчеты, облицовки, раскроя материала, составление смет