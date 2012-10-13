ivanstudenikin

Есть фронтенд (см. рисунки). Под него нужно придумать backend на MS Dynamics CRM 2011. Дополнительные требования: Простота развёртывания. Решение будет инсталлировано на несколько экземпляров CRM 2011.
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 лет назад
1) Счётчик, как на картинке. 2) Библиотека для счётчика: http://jquery-countdown.googlecode.com/svn/trunk/index.htmlHTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт, свёрстанный под desktop (см. картинки). Нужно нарисовать адаптивный вариант этого сайта для iPhone/iPad. Для этого проекта не нужны детальные PSD. Вместо этого, я бы хотел увидеть картинки (типа таких, как в задании), на которых ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется написать JavaScript-калькулятор, для вычисления цены владения автомобилем. Используются различный JS-эффекты: popup, slider, tooltip и т.д. Плюс интеграция с Facebook. Подробное ТЗ прикреплено.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сделать лица людей в соответствии с шаблоном. Необходимо привести 5 фотографий (в полный рост) к виду, как на этих картинках: http://www.bleau.dk/om-bleau/medarbejdere.aspx Архив с фотографиями высылается исполнителю.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Создать картинки для веб-сайта. В настоящий момент на сайте используются “шаблонные” изображения, т.к. изначально он создавался на основе одного из шаблонов Themeforest. Подробности в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1I-kK0vba1U5jWVFhvGGgoZ7AD4KNam_XolO_play_qs/editИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Описание: Нужно заполнить раздел About Us корпоративного сайта. Сотрудники предоставили фотографии (кто какие смог). Из всего этого безобразия нужно сделать лица, которые не стыдно показать. Всего будет пять фото, два из которых представлены ниже. Фото одной из сотрудниц: https://docs.google.com/file/d/0B3oS70vN4K6pQ0ljTUZuX2d6ck0/edit Желаемый результат: https://docs.google.com/file/d/0B3oS70vN4K6pbnZVenZDT3k4TzQ/edit А вот ...Фотосъемка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сделать несколько картинок для сайта. Подробная спецификация: https://docs.google.com/document/d/1wFcd3HcPBqwIDX4k-z8hkWT5msuKOD4aADH2ZDjXTvE/editЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад