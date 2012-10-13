ivanstudenikin

Иван ivanstudenikin

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать backend на Dynamics CRM 2011.

    Есть фронтенд (см. рисунки). Под него нужно придумать backend на MS Dynamics CRM 2011. Дополнительные требования: Простота развёртывания. Решение будет инсталлировано на несколько экземпляров CRM 2011.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Предложить адаптивный вариант для desktop-дизайна

    Есть сайт, свёрстанный под desktop (см. картинки). Нужно нарисовать адаптивный вариант этого сайта для iPhone/iPad. Для этого проекта не нужны детальные PSD. Вместо этого, я бы хотел увидеть картинки (типа таких, как в задании), на которых ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • JavaScript-калькулятор: Popup, Tooltip, Slider

    Требуется написать JavaScript-калькулятор, для вычисления цены владения автомобилем. Используются различный JS-эффекты: popup, slider, tooltip и т.д. Плюс интеграция с Facebook. Подробное ТЗ прикреплено.

    Javascript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать лица людей в соответствии с шаблоном

    Сделать лица людей в соответствии с шаблоном. Необходимо привести 5 фотографий (в полный рост) к виду, как на этих картинках: http://www.bleau.dk/om-bleau/medarbejdere.aspx Архив с фотографиями высылается исполнителю.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать картинки для сайта. Тема - CMS-системы

    Создать картинки для веб-сайта. В настоящий момент на сайте используются “шаблонные” изображения, т.к. изначально он создавался на основе одного из шаблонов Themeforest. Подробности в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1I-kK0vba1U5jWVFhvGGgoZ7AD4KNam_XolO_play_qs/edit

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать лица людей для раздела About Us

    Описание: Нужно заполнить раздел About Us корпоративного сайта. Сотрудники предоставили фотографии (кто какие смог). Из всего этого безобразия нужно сделать лица, которые не стыдно показать. Всего будет пять фото, два из которых представлены ниже. Фото одной из сотрудниц: https://docs.google.com/file/d/0B3oS70vN4K6pQ0ljTUZuX2d6ck0/edit Желаемый результат: https://docs.google.com/file/d/0B3oS70vN4K6pbnZVenZDT3k4TzQ/edit А вот ...

    Фотосъемка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
two_corner
Антон 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Предложить адаптивный вариант для desktop-дизайна
Для работы были предоставлены все необходимые материалы. Четко сформулирована задача. Оплата без задержек.
Антон показал себя, как очень терпеливый и грамотный исполнитель, что, лично для меня, является одной из ценных черт исполнителя, т.к., работая над дизайном, постоянно приходится вносить очень много мелких поправок (этот проект не стал исключением). Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
briga
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Создать картинки для сайта. Тема - CMS-системы
Доволен сотрудничеством! Чёткое ТЗ, оперативная обратная связь, своевременная оплата!
Работой на 100% доволен. Александр сходу нашёл весьма элегантные решения для задачи с нечёткими требованиями. И даже когда деньги были заплачены, он не «стеснялся» помогать и вносить мелкие поправки, пробуя массу вариантов для достижения идеального (с точки зрения заказчика) результата. Так же понравилось, что полученный набор файлов был хорошо структурирован в соотв. с ТЗ. Однозначно, 10 баллов.
Ответный отзыв
Umnulia
Юлия 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Сделать лица людей для раздела About Us
С Иваном очень приятно работать. Всегда доброжелателен, вежлив, тех. задания четко сформулированы. На возникающие вопросы по проекту отвечает подробно. Буду с удовольствием сотрудничать в дальнейшем!
Ответственный исполнитель, отличная работа. Заказывал Юлие редактирование изображений, делает хорошо, к заказчику относится с пониманием. Работа была сделана всего за один день, раньше оговоренных сроков. Результатом доволен.
Ответный отзыв
Aetheria
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Сделать лица людей в соответствии с шаблоном
Очень довольна сотрудничеством. Иван дал необходимые указания, выделил достаточное количество времени. Оперативная оплата, вежливое общение. Идеальный заказчик.
Супер качество. И при этом достаточно быстро. Очень понравилось, что не пришлось ей объяснять детали реализации, постоянно отвлекаясь на сообщения в скайпе. Татьяна всё взяла в свои руки. Две отсылки архива с файлами, несколько предложений в переписке, и всё, проект готов! Результатом доволен на 100%.
Ответный отзыв