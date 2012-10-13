ivanstudenikin

Описание: Нужно заполнить раздел About Us корпоративного сайта. Сотрудники предоставили фотографии (кто какие смог). Из всего этого безобразия нужно сделать лица, которые не стыдно показать. Всего будет пять фото, два из которых представлены ниже. Фото одной из сотрудниц: https://docs.google.com/file/d/0B3oS70vN4K6pQ0ljTUZuX2d6ck0/edit Желаемый результат: https://docs.google.com/file/d/0B3oS70vN4K6pbnZVenZDT3k4TzQ/edit А вот ...