Добрый день! Требуется сделать рерайт текста 63 000 символов по тематике менеджмент(экономика). Требуемая уникальность 90-95%. Прошу оставлять в заявках стоимость работы за 1000 символов.
- Рерайтинг1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать рерайт текста, 45бп. Текст в приложении.Завершен7 лет назад
Добрый день! Требуется сделать рерайт статьи на экономическую тему(менеджмент) - объем 13k символов. Уникальность от 80%. Срок сдачи до 29.12(включительно)Завершен7 лет назад
Необходимо сделать рерайт статьи. 12,7к символов бп. Оптимально сегодня или до вечера завтрашнего дня.Закрыт7 лет назад
Необходимо перевести небольшую статью(3,7к бп) на английский язык. Тема на грани технологий и экономики в IT.Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть файл с эссе, надо сделать рерайт. Объем ~7к символов б/п + надо растянуть до 8-9к. Файл с эссе приложил. Срок до понедельника. Оптимально в воскресенье вечером уже получить.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен новый логотип. Суть: Сейчас есть готовый логотип( на 2xmedia.ru), хотим его переделать. Нужно его обыграть с собакой, файл собаки приложил.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад