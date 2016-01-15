jeffcs

Семьянов Егор jeffcs

 
24 годаАвстрия/Вена
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$52
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайт текста (63к символов)

    Добрый день! Требуется сделать рерайт текста 63 000 символов по тематике менеджмент(экономика). Требуемая уникальность 90-95%.  Прошу оставлять в заявках стоимость работы за 1000 символов.

    Рерайт текста
    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт статьи.

    Добрый день! Требуется сделать рерайт статьи на экономическую тему(менеджмент) - объем 13k символов. Уникальность от 80%.  Срок сдачи до 29.12(включительно)

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Рерайт текста

    Есть файл с эссе,  надо сделать рерайт. Объем ~7к символов б/п + надо растянуть до 8-9к.  Файл с эссе приложил. Срок до понедельника. Оптимально в воскресенье вечером уже получить.

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переработать логотип

    Нужен новый логотип. Суть: Сейчас есть готовый логотип( на 2xmedia.ru), хотим его переделать. Нужно его обыграть с собакой, файл собаки приложил.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$65
6 баллов
7 лет назад
Рерайт текста (63к символов)
15 дней жду оплаты. Что случилось?
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$52
10 баллов
7 лет назад
Рерайт текста
Егор отличный заказчик! Все как обычно прошло на высшем уровне, четкое тз и своевременная оплата! Спасибо, буду рада дальнейшему сотрудничеству! Обращайтесь!
Все ок! Работать можно!)
Ответный отзыв
LibertyEmpire
Евгений 
27 летПольша
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
9 баллов
7 лет назад
Рерайт текста
Сроки были нарушены мной по технической причине. Предоплата была возвращена в полном объеме. Претензий не имею, с Егором можно работать.
Человек нарушил сроки. На сообщения не отвечает. Работу так и не сделал.
Ответный отзыв
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$14
10 баллов
7 лет назад
Рерайт статьи.
Отличный заказчик! Четкое тз и быстрая оплата! Спасибо Вам! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Спасибо за проделанную работу, все отлично!)
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Broon
56 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Перевести текст на английский
Понятное задание, хорошая контактность, своевременная оплата. Смело рекомендую.
Отличный исполнитель, приемлимые цены и хорошие сроки:)
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