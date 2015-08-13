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Здравствуйте, нужно сделать визитку, в цветах сайта и логотипом сайта.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо перенести сайт с Dle на wordpres или другой движок по вашим советам.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Создание рекламное ролика для Digital agency по созданию и продвижению сайтов.Видеомонтаж18 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, необходимо сделать верстку одностраничного лендинга и натяжку его на WPHTML-верстка20 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, нужно сделать рерайт текста.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Приветствую, необходимо донастроить шаблон wp, подробнее в личной переписке.Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, есть купленный шаблон, нужно внести в него некоторые изменения, которые касаются внешнего вида. Движок WPЗавершен8 лет назад
Необходимо написать текст для рассылки, для SEO компании, в интересной манере, не сухо, а креативно, чтобы эту рассылку хотели дочитать до конца.Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, несколько дней назад, резко увеличилась нагрузка на хостинг, хостер прислал письмо, о том что сайт стал потреблять больше лимита процессорных минут. Нужно найти и устранить проблемуВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, необходимо найти причину появления на сайте вируса и устранить её.Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо перенести сайт на wp на другой хостингЗавершен8 лет назад
Необходимо привести шаблон на wp к определенному виду.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо установить поиск на wodpress, который сможет искать объекты про ID.Завершен9 лет назад
Со вчерашнего дня медленно работает сайт на wp, его грузить какой то скрипт, необходимо устранить эту проблему.Завершен9 лет назад
Необходимо провести меры по удалению и дальнейшей защиты сайты на dle от заражания вирусами.Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад