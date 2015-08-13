jozeff

Руслан jozeff

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
zero0design
Владислав 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Визитка
Все нормально)
Разошлись во вкусах.
Ответный отзыв
Aljonati
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Рерайт
Прекрасный заказчик! Было очень приятно работать с Русланом. Понятное задание, всегда на связи и моментальная оплата. Всем рекомендую сотрудничать с Русланом. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Алена, выполнила работу точно в срок, результатом доволен, рекомендую к сотрудничеству!
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muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нагрузка на хостинг
Отличный заказчик, всем рекомендую.
С работой справился
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Alexodiy
Денис 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Настроить шаблон
Интересное задание, все согласно договоренности. Все рекомендую.
Денис, это человек, который не имеет большого количества отзывов, при этот отлично делает свою работу, разжевывает все, даже делает видео, где подробно описывает пути решения возникших вопросов, дабы не тратить время на переписку. Отлично разбирается в шаблонах и движке wp. Спасибо.
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stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Перенести сайт на wp на другой хостинг
Приятно сотрудничать, рекомендую!
Работу выполнил в срок.
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