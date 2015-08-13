Денис, это человек, который не имеет большого количества отзывов, при этот отлично делает свою работу, разжевывает все, даже делает видео, где подробно описывает пути решения возникших вопросов, дабы не тратить время на переписку. Отлично разбирается в шаблонах и движке wp. Спасибо.