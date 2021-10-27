Web-разработчик
HTML, CSS, HTML5, CSS3, PHP, MySQL, Javascript, Jquery, WordPress, Modx, кроссбраузерная, блочная, валидная верстка, сделал под ключ больше 100 сайтов, качественно, недорого
Портфолио
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Тестирование сайтов
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от $10
от 1 дня
#1292
Интернет-магазины
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от $200
от 5 дней
#2425
Системы управления (CMS)
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от $100
от 3 дней
#2642
Сайты «под ключ»
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от $50
от 3 дней
#3138
HTML-верстка
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от $10
от 1 дня
#5368
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#5400