lia_design

Елена Кириленко lia_design

 
42 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Дизайнер, опыт работы 8 лет

Контактная информация

[email protected]

Портфолио
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Презентации
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1108
Анимация
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1146
Фотосъемка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1256
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $1000
от 3 дней
#1381
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1611
3D-графика
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1621
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1718
Дизайн продукции
нет отзывов
от $80
от 1 дня
#1738
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1794
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2459
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2683
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#4079
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4131
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4626
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