Дизайнер, опыт работы 8 лет
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Портфолио
- Баннер126 просмотров
- Баннер143 просмотра
- Баннер156 просмотров
- Персонаж 3D227 просмотров
- Персонаж 3D (для ролика)166 просмотров
- Фон для упаковки383 просмотра
- 3D модель212 просмотров
- 3D модель206 просмотров
- Листовка205 просмотров
- Буклет "Wella"314 просмотров
- Логотип для бара156 просмотров
- Меню для кальян-бара2745 просмотров
Презентации
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1108
Анимация
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1146
Фотосъемка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1256
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $1000
от 3 дней
#1381
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1611
3D-графика
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1621
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1718
Дизайн продукции
нет отзывов
от $80
от 1 дня
#1738
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1794
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2459
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2683
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#4079
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4131
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4626