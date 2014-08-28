linelexru2

Сразу скажу что проблема в том что города маленькие и от рекламы необходим практический толк. Посмотрите сразу сайты, в этих городах нужна реклама в ЯД и ГУГЛ в том числе и их сети. И нужно ...
- Контекстная реклама53 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужны клиенты в сфере ремонта любой компьютерной и оргтехники (Компьютерная помощь, выезд к заказчику) оплата только за заказ! За целевой звонок, либо клиента (заказ с его домашним адресом, его номером телефона и т д) Могу ...Управление продажами7 заявокЗакрыт5 лет назад
Из импортированного файла РК в ЯД перенести кампанию в AdWords и настроить.Контекстная реклама13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать аналог либо полностью скопировать скрипт https://remonline.ru прежде чем писать проверьте сможете ли вы сделать аналог. Так же нужно будет кое что доработать а именно прикрутить систему оплаты.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Подача объявлений на авито 48 в день, по 1 объявлению каждый час в трех городах по 2-м тематикам (1 в Барнауле ремонт компьютерной техники с выездом 12 объявлений в день каждый час с 9 утра) ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно написать скрипт отправки номера телефона клиента на эл.почту (send.php) для одностраничника. То есть клиент вводит свое имя, телефон жмет отправить на эл. почту приходит письмо с его данными. сам сайт http://ремонт.форто.рфВеб-программирование22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно довести до ума сайт из шаблона, на выходе хочу получить полностью рабочий сайт с продающими текстами ключами и т. д Шаблон 1 = http://utemplate.pro/shop/195/desc/remont-bytovoj-tekhniki Шаблон 2 = http://utemplate.pro/shop/300/desc/stroitelnyj-servis Цены указывайте по отдельности за каждый, соответственно нужно ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужно создать и настроить контекстную рекламу в AdWords и Direct. Тематика ремонт компьютеров с выездом. сам сайт barnaul.iton.su озвучивайте цены сразу.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт9 лет назад
Заполнить текстом одностраничник. http://demo1.websun.ws/ Тематика та же что и шаблон.Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад
Разместить на хостинге, привести к виду и функционалу как на демо (http://themeforest.net/item/flatads-classified-adswordpress-theme/full_screen_preview/7157644) и перевести админку и морду сайта...Переводы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Довести доску объявлений до ума, перевести где не переведено, поправить дизайн.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно наполнить сайт (Joomla 3.3) материалом и грамотно разместить его на сайте по всем категориям. (тематика: Компьютерный сервис) Доработать главную страницу, привести в более человеческий вид или поменять размещение блоков. Что именно доработать посмотрите сами, ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад