linelexru2

Александр linelexru2

 
33 годаРоссия/Барнаул
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Реклама ЯД и ГУГЛ

    Сразу скажу что проблема в том что города маленькие и от рекламы необходим практический толк. Посмотрите сразу сайты, в этих городах нужна реклама в ЯД и ГУГЛ в том числе и их сети. И нужно ...

    Контекстная реклама53 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужна реклама

    Нужны клиенты в сфере ремонта любой компьютерной и оргтехники (Компьютерная помощь, выезд к заказчику) оплата только за заказ! За целевой звонок, либо клиента (заказ с его домашним адресом, его номером телефона и т д) Могу ...

    Управление продажами7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать аналог либо полностью скопировать скрипт

    Нужно сделать аналог либо полностью скопировать скрипт https://remonline.ru прежде чем писать проверьте сможете ли вы сделать аналог. Так же нужно будет кое что доработать а именно прикрутить систему оплаты.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно написать send.php для одностраничника

    Нужно написать скрипт отправки номера телефона клиента на эл.почту (send.php) для одностраничника. То есть клиент вводит свое имя, телефон жмет отправить на эл. почту приходит письмо с его данными. сам сайт http://ремонт.форто.рф

    PHP
    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт под ключ из шаблона

    Нужно довести до ума сайт из шаблона, на выходе хочу получить полностью рабочий сайт с продающими текстами ключами и т. д Шаблон 1 = http://utemplate.pro/shop/195/desc/remont-bytovoj-tekhniki Шаблон 2 = http://utemplate.pro/shop/300/desc/stroitelnyj-servis Цены указывайте по отдельности за каждый, соответственно нужно ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • OsClass

    Довести доску объявлений до ума, перевести где не переведено, поправить дизайн.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта, доработка

    Нужно наполнить сайт (Joomla 3.3) материалом и грамотно разместить его на сайте по всем категориям. (тематика: Компьютерный сервис) Доработать главную страницу, привести в более человеческий вид или поменять размещение блоков. Что именно доработать посмотрите сами, ...

    Joomla
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад