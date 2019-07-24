marisha0803

Всегда открыта к сотрудничеству

Здравствуйте! Меня зовут Марина. Я человек, который находится в постоянном развитии. Люблю поработать за компьютером. Творить красоту!)

ОТЛИЧНО и КАЧЕСТВЕННО выполню ряд работ:

- создание презентации на любую тематику;

- работа в Word, Excel, PowerPoint;

- создание видеороликов;

- дизайн страниц;

- создание коллажей, ретушь фотографий;

- создание 3d моделей (дома,мебели и т.п.);

- чертежи любой сложности;

- работаю в программах ArchiCAD, AutoCAD, Photoshop, CorelDraw;

- лендинг

- настройка GetCourse

- создание автоворонок в мессенджерах.

К работе подхожу ответственно. Выполню всё в срок и качественно.

Высшее образование. Окончила Поволжский Государственный Технологический университет, строительный факультет, по специальности "Проектирование зданий".

На данный момент работаю в строительной фирме архитектором. И параллельно освоила навык создания одностраничных сайтов. Являюсь специалист по технической настройке онлайн-проектов и удаленный помощник интернет-предпринимателя.