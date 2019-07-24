marisha0803

Здравствуйте! Меня зовут Марина. Я человек, который находится в постоянном развитии. Люблю поработать за компьютером. Творить красоту!)
ОТЛИЧНО и КАЧЕСТВЕННО выполню ряд работ:
- создание презентации на любую тематику;
- работа в Word, Excel, PowerPoint;
- создание видеороликов;
- дизайн страниц;
- создание коллажей, ретушь фотографий;
- создание 3d моделей (дома,мебели и т.п.);
- чертежи любой сложности;
- работаю в программах ArchiCAD, AutoCAD, Photoshop, CorelDraw;
- лендинг
- настройка GetCourse
- создание автоворонок в мессенджерах.
К работе подхожу ответственно. Выполню всё в срок и качественно.
Высшее образование. Окончила Поволжский Государственный Технологический университет, строительный факультет, по специальности "Проектирование зданий".
На данный момент работаю в строительной фирме архитектором. И параллельно освоила навык создания одностраничных сайтов. Являюсь специалист по технической настройке онлайн-проектов и удаленный помощник интернет-предпринимателя.