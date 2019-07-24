marisha0803

Марина marisha0803

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Всегда открыта к сотрудничеству

Здравствуйте! Меня зовут Марина.  Я человек, который находится в постоянном развитии.  Люблю поработать за компьютером. Творить красоту!) 

ОТЛИЧНО и КАЧЕСТВЕННО выполню ряд работ:

- создание презентации на любую тематику;

- работа в Word, Excel, PowerPoint;

- создание видеороликов;

- дизайн страниц;

- создание коллажей, ретушь фотографий;

- создание 3d моделей (дома,мебели и т.п.);

- чертежи любой сложности;

- работаю в программах ArchiCAD, AutoCAD, Photoshop, CorelDraw;

- лендинг

- настройка GetCourse

- создание автоворонок в мессенджерах.

К работе подхожу ответственно. Выполню всё в срок и качественно.

Высшее образование. Окончила Поволжский Государственный Технологический университет, строительный факультет, по специальности "Проектирование зданий".

На данный момент работаю в строительной фирме архитектором. И параллельно освоила навык создания одностраничных сайтов.  Являюсь специалист по технической настройке онлайн-проектов и удаленный помощник интернет-предпринимателя. 