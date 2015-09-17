Меньше слов - больше дела
- Action Script 2
- PHP
- Java script
- Perl (на уровне внесения модификаций)
- SQL
Фреймворки:
- CodeIgniiter
- Yii
- JQuery
- ExtJS
Системы управления контентом
- Joomla 1.* - 1.5.* + VM установка, анализ ошибок,модификация и написание модулей,плагинов,компонентов
- PhpShop
- OsCommerce
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