mazx

Артем mazx

 
38 летРоссия/Архангельск
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Меньше слов - больше дела

- Action Script 2

- PHP

- Java script

- Perl (на уровне внесения модификаций)

- SQL

Фреймворки:

- CodeIgniiter

- Yii

- JQuery

- ExtJS

Системы управления контентом

- Joomla 1.* - 1.5.* + VM установка, анализ ошибок,модификация и написание модулей,плагинов,компонентов

- PhpShop

- OsCommerce

PHPJoomlajQueryPerlJavaYii
Веб-программирование
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 14 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга