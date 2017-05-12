Web приложения для любых платформ в кратчайшие сроки.
Представляю молодую студию, есть дизайнер, пара программистов, СЕО.
Разрабатываем SPA веб-приложения для любых платформ: сайты, мобильные приложения(ionic, pwa), десктопные приложения(electron).
Делаем упор на функциональный JS (используем coffeescript, lodash).
Беремся за проекты любой сложности, всегда подготавливаем MVP версии.
Помогаем с выходом в продакшн, в дальнейшем поддерживаем и развиваем проект.
Скиллы:
nodejs, express, koa, sequelizejs, postgresql, mysql, redis, memcached, mongodb
html, jade, css, sass, postcss, angularjs, ionic, cordova, electron.
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