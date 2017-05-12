Web приложения для любых платформ в кратчайшие сроки.

Представляю молодую студию, есть дизайнер, пара программистов, СЕО.

Разрабатываем SPA веб-приложения для любых платформ: сайты, мобильные приложения(ionic, pwa), десктопные приложения(electron).

Делаем упор на функциональный JS (используем coffeescript, lodash).

Беремся за проекты любой сложности, всегда подготавливаем MVP версии.

Помогаем с выходом в продакшн, в дальнейшем поддерживаем и развиваем проект.

Скиллы:

nodejs, express, koa, sequelizejs, postgresql, mysql, redis, memcached, mongodb

html, jade, css, sass, postcss, angularjs, ionic, cordova, electron.