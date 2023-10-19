Качественная разработка сайтов на WordPress (WooCommerce)

Почему стоит работать со мной:

Опыт в веб-разработке больше 10 лет

Если взялся за работу - довожу ее до конца

Соблюдаю сроки, никуда не пропадаю

Даю гарантию 1 месяц на исправление багов, если найдете что-то после сдачи проекта

Все сразу предусмотреть невозможно, поэтому разумное кол-во не структурных доработок уже включены в стоимость и доплачивать за них не придется

87 отзывов﻿﻿ от довольных клиентов (на searchengines.guru)

WordPress, WooCommece, PHP, SQL, js, jQuery, vue, HTML5, CSS3, gulp, nunjucks, scss, laravel.mix, git.

Опыт работы с WordPress:

Умею разрабатывать темы с нужным функционалом, без использования кучи плагинов или конструкторов. Для дополнительных полей использую Carbon Fields (аналог ACF pro). Есть опыт в создании различных фильтров, сортировок, форм, калькуляторов, задач по крону, работы с базой данных напрямую и через $wpdb. Работал со сторонними api, импортировал данные с файлов различных форматов. Для ускорения разработки используется laravel mix.

Как делается верстка:

По умолчанию верстка делается адаптивно, кроссбраузерно (FIrefox, Chrome, Opera, Edge, Safari), семантически верно, валидно, чистый код. В работе использую gulp, scss, шаблонизатор nunjucks, все png, svg иконки делаются спрайтом. Обычно в зеленой зоне по pagespeed. Есть опыт в создании красивых CSS3, js анимаций. Слайдеры, попапы, аккордеоны и другие различные скрипты пишу на чистом javascript или готовых библиотеках, но без jQuery (если нужен jQuery, сообщите заранее). Если для адаптива нет дизайна, то делаю на свое усмотрение.

Порядок работы:

пишите мне в один из мессенджеров из контактов ниже с Вашей задачей

оцениваю стоимость и сроки

если все устраивает, вносите 50% предоплаты

показываю работу на своем хостинге

вношу правки, если нужно (если правки не структурные и их разумное кол-во, они уже включены в стоимость)

получаю вторую часть оплаты

отдаю архив с работой или устанавливаю на ваш сервер

Работаю по 50% предоплате или через безопасную сделку.

Принимается: Webmoney (персональный аттестат, бл ~260), YooMoney, карты visa/mc, google pay, apple pay.

Контакты: