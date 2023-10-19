Почему стоит работать со мной:
- Опыт в веб-разработке больше 10 лет
- Если взялся за работу - довожу ее до конца
- Соблюдаю сроки, никуда не пропадаю
- Даю гарантию 1 месяц на исправление багов, если найдете что-то после сдачи проекта
- Все сразу предусмотреть невозможно, поэтому разумное кол-во не структурных доработок уже включены в стоимость и доплачивать за них не придется
- 87 отзывов от довольных клиентов (на searchengines.guru)
WordPress, WooCommece, PHP, SQL, js, jQuery, vue, HTML5, CSS3, gulp, nunjucks, scss, laravel.mix, git.
Опыт работы с WordPress:
Умею разрабатывать темы с нужным функционалом, без использования кучи плагинов или конструкторов. Для дополнительных полей использую Carbon Fields (аналог ACF pro). Есть опыт в создании различных фильтров, сортировок, форм, калькуляторов, задач по крону, работы с базой данных напрямую и через $wpdb. Работал со сторонними api, импортировал данные с файлов различных форматов. Для ускорения разработки используется laravel mix.
Как делается верстка:
По умолчанию верстка делается адаптивно, кроссбраузерно (FIrefox, Chrome, Opera, Edge, Safari), семантически верно, валидно, чистый код. В работе использую gulp, scss, шаблонизатор nunjucks, все png, svg иконки делаются спрайтом. Обычно в зеленой зоне по pagespeed. Есть опыт в создании красивых CSS3, js анимаций. Слайдеры, попапы, аккордеоны и другие различные скрипты пишу на чистом javascript или готовых библиотеках, но без jQuery (если нужен jQuery, сообщите заранее). Если для адаптива нет дизайна, то делаю на свое усмотрение.
Порядок работы:
- пишите мне в один из мессенджеров из контактов ниже с Вашей задачей
- оцениваю стоимость и сроки
- если все устраивает, вносите 50% предоплаты
- показываю работу на своем хостинге
- вношу правки, если нужно (если правки не структурные и их разумное кол-во, они уже включены в стоимость)
- получаю вторую часть оплаты
- отдаю архив с работой или устанавливаю на ваш сервер
Работаю по 50% предоплате или через безопасную сделку.
Принимается: Webmoney (персональный аттестат, бл ~260), YooMoney, карты visa/mc, google pay, apple pay.
Контакты:
- telegram:https://t.me/megal8 (проверяйте чтобы не было никаких приставок bot и т.п.)
- skype: meg_work
- icq: 360413668
- профиль на searchengines.guru, 87 отзывов
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