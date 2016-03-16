miroivan81

Добрый день уважаемые фрилансеры, Собираемся переводить существующие проекты на статику, в связи с чем встал вопрос разработки сайта, его тестирование и потом перевод остальных проектов. Есть дизайн в фигме, есть понимание функционала + прототип на тильде (getresidency ...
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- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужен разработчик знающий TYPO3 и JS. Задача – интегрировать на сайт верхнее меню Mmenu JS Сайт на TYPO3 – типовая сборка, без изменеений Introduction package, Bootstrap4, Typo3 v9.5. Конкретный пример: Вот стандартный Introduction package для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Есть не стандартная задача: Мы планируем выходить на рынок продажи микроудобрений в Европе, в связи с чем требуется создать базу потенциальных компаний-покупателей, дистрибутеров и производителей. На основе этой базы мы будем выходить на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад