miroivan81

Иван Миро miroivan81

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Статический сайт (headless CMS + генератор)

    Добрый день уважаемые фрилансеры, Собираемся переводить существующие проекты на статику, в связи с чем встал вопрос разработки сайта, его тестирование и потом перевод остальных проектов. Есть дизайн в фигме, есть понимание функционала + прототип на тильде (getresidency ...

    FigmaTildaNext.jsФорма обратной связиGatsby
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка верхнего меню TYPO3 и Mmenu JS

    Добрый день, уважаемые фрилансеры!  Нужен разработчик знающий TYPO3 и JS. Задача – интегрировать на сайт верхнее меню Mmenu JS  Сайт на TYPO3 – типовая сборка, без изменеений Introduction package, Bootstrap4, Typo3 v9.5.  Конкретный пример:  Вот стандартный Introduction package для ...

    Javascript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг результатов поиска

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Есть не стандартная задача: Мы планируем выходить на рынок продажи микроудобрений в Европе, в связи с чем требуется создать базу потенциальных компаний-покупателей, дистрибутеров и производителей. На основе этой базы мы будем выходить на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад