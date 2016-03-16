miroivan81

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Есть не стандартная задача: Мы планируем выходить на рынок продажи микроудобрений в Европе, в связи с чем требуется создать базу потенциальных компаний-покупателей, дистрибутеров и производителей. На основе этой базы мы будем выходить на ...