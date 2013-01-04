Необходим логотип для магазина оружия. Магазин называется "Снайпер". В логотипе должно быть название (слово "Снайпер"), а не просто прицел или мишень или фигурка снайпера. Логотип будет размещен на сайте, а так же на некоторой продукции ...
Обслуживание аппаратной части вычислительной техники, сетевого оборудования и периферийных устройств; проектировка и прокладка структурированных кабельных сетей на основе Ethernet и WLan, администрирование серверов на базе Unix-систем (FreeBSD, Linux), настройка рабочих станций под управлением операционных систем семейства Microsoft, а также Unix-систем; настройка и конфигурирование Cisco-маршрутизаторов (CCNA); конфигурирование Web-сервера Apache, Squid, Bind, Postfix+Spamassassin+clamav+dbmail, MySQL, Activ Directory, MS ISA, MS Exchange, MS SMS, SharePoint, Citrix. Администрирование 1С 7.7, MS SQL. Настройка мини-АТС Panasonic. Сертификат учебного центра «Сетевые Технологии» о прохождении тренинга «Полигон 2007» (Ms. Exchange Server 2007, Groove, Microsoft SharePoint Server 2007), «Полигон 2008» (W2K8).
Охранные сигнализации: разработка проекта внедрения, анализ помещений на потенциальные угрозы проникновения, системы контроля доступа. Видеонаблюдение. Системы автоматического видеонаблюдения и оповещения.
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ИМЕЛ ДЕЛО С программным комплексом ELMA. Есть программный продукт ELMA. Он может подавать данные в некотором формате, необходимо эти данные систематизировать и подготовить для загрузки в 1С. Также необходима обработка, посредством которой ...Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад