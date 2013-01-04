mrSmith

Евгений Касьяненко mrSmith

 
40 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
System deployment

Обслуживание аппаратной части вычислительной техники, сетевого оборудования и периферийных устройств; проектировка и прокладка структурированных кабельных сетей на основе Ethernet и WLan, администрирование серверов на базе Unix-систем (FreeBSD, Linux), настройка рабочих станций под управлением операционных систем семейства Microsoft, а также Unix-систем; настройка и конфигурирование Cisco-маршрутизаторов (CCNA); конфигурирование Web-сервера Apache, Squid, Bind, Postfix+Spamassassin+clamav+dbmail, MySQL, Activ Directory, MS ISA, MS Exchange, MS SMS, SharePoint, Citrix. Администрирование 1С 7.7, MS SQL. Настройка мини-АТС Panasonic. Сертификат учебного центра «Сетевые Технологии» о прохождении тренинга «Полигон 2007» (Ms. Exchange Server 2007, Groove, Microsoft SharePoint Server 2007), «Полигон 2008» (W2K8).

Охранные сигнализации: разработка проекта внедрения, анализ помещений на потенциальные угрозы проникновения, системы контроля доступа. Видеонаблюдение. Системы автоматического видеонаблюдения и оповещения.

MySQLLinuxApacheFreeBSDUnixPostfix

  • Логотип для оружейного магазина

    $50

    Необходим логотип для магазина оружия. Магазин называется "Снайпер". В логотипе должно быть название (слово "Снайпер"), а не просто прицел или мишень или фигурка снайпера. Логотип будет размещен на сайте, а так же на некоторой продукции ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Связь программного комплекса ELMA с 1С

    ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ИМЕЛ ДЕЛО С программным комплексом ELMA. Есть программный продукт ELMA. Он может подавать данные в некотором формате, необходимо эти данные систематизировать и подготовить для загрузки в 1С. Также необходима обработка, посредством которой ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Логотип для оружейного магазина
Отличный заказчик. Сотрудничеством доволен... Рекомендую Евгения как отличного заказчика. Правки по делу, оперативная оплата
Все было сделано точно в срок. Четко и красиво. Приятно работать.
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