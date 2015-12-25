navitfit

Андрей Шамов navitfit

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Jeka2
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$80
3 балла
8 лет назад
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Третий день обещает оплату но так оплата и непоступила...