Django + bootstrap - срочно сейчас проект. Структура не сложная проекта по сути. Оплата сразу сегодня после готовности на вашем сервере. БЕЗ авансов, бюджет 900$. Срок сегодня - завтра, оставляйте скайпы
- $900Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $700
Django + bootstrap - срочно сейчас проект. Структура не сложная проекта по сути. Оплата сразу сегодня после готовности на вашем сервере. БЕЗ авансов, бюджет 700$. Срок сегодня - завтра, оставляйте скайпыВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $80
Landing Page - доверстать срочно сейчас, модальное окно, сделать вёрстку адаптивной и ещё пару моментов. Оплата сразу сегодня после готовности БЕЗ авансов, бюджет 80$. Срок пару часов, оставляйте скайпыHTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $250
Доработка проекта на Opencart - сегодня срочно. Бюджет 250$ оплата строго по факту без авансов. Завершить до конца рабочего дня. Пишите ваш скайпВеб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $100
Редизайн главной страницы сайта, бюджет 100$, срок на работу 2-3 часа, оплата по готовности БЕЗ аванса, завтра в первой половине дня, пишите скайпДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $120
Простые доработки сайта на Drupal 7, сегодня в течении 2-3 часов, оплата строго по факту, БЕЗ аванса, бюджет 120$, начать требуется сразу, пишите ваш скайпВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Работа с Appcelerator Titanium - смена дизайна в мобильным приложении, работа простая очень, срок до завершения рабочего дня, бюджет 200$, оплата строго по факту БЕЗ авансов, после проверки работы на гитеВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $600
Доработка проект на Shop Script 6 - срочно, оплата по этапно без авансов, бюджет 600$ начинать требуется сразу, пишите ваши скайпыВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1500
Требуется аналог сайта csgoselector.ru, но реализация строго по нашему техническому заданию. Работа будет проводиться в 3 этапа на вашем сервере. С оплатой по факту каждого из этапов и после оплата, переноса к нам. Нужны люди ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Разработка дизайна мобильного приложения IOS – сегодня, оплата строго по готовности, главная в течении пары часов. Исходники после полной оплаты. Срок сдачи в течении ночи. Пишите ваш скайп. Бюджет 200$Дизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Доработка веб сайта, правка вёрстки сайта, работа с API различных соц. сетей, прикрутить робокассу и не много функционала, есть ТЗ Срок сдачи проекта, сегодня к 20 часам по МСК, бюджет 200$ на работы. Оплата производится на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $250
Верстка на Bootstrap PSD макетов - срочно, оплата строго по факту, сегодня половину сверстать, завтра оставшиеся, макеты в разных разрешениях прорисованы. Бюджет 250$ оплата строго по факту без авансов. Пишите ваш скайпHTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Натяжка готовой вёрстки на MODx - срочно, бюджет 300$, работа на вашем сервере до полной готовности. Без авансов, оплата полностью по факту, архив передаётся строго после полной оплаты. Сроки сегодня до ночи. HTML вёрстка на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад