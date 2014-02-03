Опыт работы в области дизайна и архитектуры с 2011 года.
Услуги:
* Архитектурное проектирование
* Дизайн интерьеров
* Визуализация любых зданий и интерьеров
* Дизайн проект архитектурной подсветки
* Чертежи
Компьютерные навыки и знания:
* 3ds max
* V-ray
* CorelDRAW
* Photoshop
* Adobe Illustrator
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Фриланс - основная занятость. Не совмещаю с офисной работой.
Я рада работать с Вами!
Контакты:
Skype:
nestea26061991
e-mail:
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