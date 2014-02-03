nestea26

Настя nestea26

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Опыт работы в области дизайна и архитектуры с 2011 года.

Услуги:

* Архитектурное проектирование

* Дизайн интерьеров

* Визуализация любых зданий и интерьеров

* Дизайн проект архитектурной подсветки

* Чертежи

Компьютерные навыки и знания:

* 3ds max

* V-ray

* CorelDRAW

* Photoshop

* Adobe Illustrator

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Фриланс - основная занятость. Не совмещаю с офисной работой.

Я рада работать с Вами!

Контакты:

Skype:

nestea26061991

e-mail:

[email protected]

[email protected]

Верстка полиграфии
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