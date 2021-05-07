netesov

Александр netesov

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Ios разработчик

    Требуется ios разработчик для выполнения мелких правок в мобильном приложении на Swift. В откликах необходимо указать ставку на выполнение работы.

    iOSSwift
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки android приложения

    Требуется Android разработчик для доработки приложения. Необходимо добавить новый функционал и устранить существующие ошибки. Ищем специалиста с опытом в разработке мобильных приложений.

    Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Node js разработчик

    На новый проект нужен node js разработчик. Предпочтительно на fastify, но не принципиально. Проект представляет из себя платформу для проведения анкетирования (фото/видео ответы) Эта вторая версия платформы В откликах прошу указывать ...

    JavaScriptNode.js
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Node js (Fastify) разработчик

    В существующее API необходимо добавить скрипт автоматизации некоторых процессов, которые сейчас в полуручном режиме плюс обновление библиотек и прочие правки В откликах прошу указывать ставку Спасибо

    JavaScriptNode.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад