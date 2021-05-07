Требуется ios разработчик для выполнения мелких правок в мобильном приложении на Swift. В откликах необходимо указать ставку на выполнение работы.
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- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется Android разработчик для доработки приложения. Необходимо добавить новый функционал и устранить существующие ошибки. Ищем специалиста с опытом в разработке мобильных приложений.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
На новый проект нужен node js разработчик. Предпочтительно на fastify, но не принципиально. Проект представляет из себя платформу для проведения анкетирования (фото/видео ответы) Эта вторая версия платформы В откликах прошу указывать ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
В существующее API необходимо добавить скрипт автоматизации некоторых процессов, которые сейчас в полуручном режиме плюс обновление библиотек и прочие правки В откликах прошу указывать ставку СпасибоВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад