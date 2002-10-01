Журналист, стаж более 10 лет, в т.ч. PR, реклама, украинский в совершенстве

РЕЗЮМЕ НАЛЁТА ВЕРОНИКА

Ф. И. О.:

Налёта Вероника Андреевна

Дата рождения:

03.05.1980

Место рождения:

г. Одесса

Место проживания:

г. Одесса

Контакты:

8(093) 878-30-99

8(0482) 42-08-12

e-mail: [email protected]

[email protected]

Образование:

2003 г. — ОНУ им. И. И. Мечникова, филологический факультет, стационар, специальность «русский язык и литература», филолог, преподаватель русского языка литературы, зарубежной литературы.

1996 г. — Приморский лицей № 74, филологический класс.

Дополнительно:

2005 — 2007 г.г. — учёба на заочном отделении исторического ф-та ОНУ, специальность — медиевистика.

Профессиональный опыт:

С 01.06.2008 по настоящее время - группа изданий "ГОРОД", г. Одесса. Журналист.

Написание информационно-аналитических материалов, обзоров, имиджевых статей, интервью на гонорарной основе.

С августа 2009 по настоящее время – автор на yat.in.ua (общество, культура, политика).

С ноября 2009 по июнь 2010 г. – представитель «Академии фотографии» (Москва) в блогах livejournal.

С августа 2008 г. по январь 2009 г. - приложение к газете "Деловая Одесса", газета "Хорошая пенсия" - интервью на гонорарной основе.

С 01.05.2008 по октябрь 2008 г. - информационно-аналитическое издание "Статус", г. Одесса. Журналист.

Написание информационно-аналитических материалов, обзоров, имиджевых статей, интервью на гонорарной основе.

24. 03. 2008 — 01.06.2008 - инвестиционная компания «Аркс-групп»; руководитель рекламной кампании, PR-менеджер проекта.

Разработка и реализация рекламных кампаний, модерация веб-сайта, текущая реклама компании, разработка имиджевых рекламных блоков, написание имиджевых статей и размещение их в отечественных изданиях, сотрудничество с журналом «DOM.COM» и другими изданиями, специализирующимися по недвижимости («ПроЛАЙФ», «Элит-хаус»).

01. 09.2007 — 29. 02.2008 Одесская областная Ассоциация кредитных союзов (ООАКС);

Главный редактор официального печатного органа ООАКС "Кредитные ведомости": разработка концепции очередного номера печатного издания ООАКС "Кредитные ведомости", мониторинг СМИ, подбор информации, написание аналитических статей и обзоров в каждый номер, интервью, новости, анонсы, редакторская правка, корректура, подпись номера в печать, работа с дизайнером.

Модератор сайта ООАКС ooaks.com.ua: подбор текстов, документов и новостей для размещения на сайте, контроль работы веб-дизайнера, общее модерирование страницы.

Заместитель председателя правления по связям с общественностью: взаимодействие со Всеукраинской Ассоциацией кредитных союзов (ВАКС), предоставление материалов в официальный печатный орган ВАКС "Вісник кредитної кооперації", связь с областными ассоциациями КС Украины, написание писем, обращений, поздравлений ООАКС, перевод текстов с украинского и на украинский, подготовка и проведение мероприятий ООАКС (например, круглый стол "Областные ассоциации кредитных союзов: объединение, стабильность, взаимопомощь"), просветительская работа (финансово просвещение населения), консультации в общественной приёмной ООАКС. Являюсь членом экспертной группы Всеукраинской ассоциации кредитных союзов по информационной деятельности и PR-технологиям.

С 10.2007 по настоящее время — журнал "Кредиты и депозиты"; копирайтер, журналист.

Написание информационно-аналитических материалов, обзоров, имиджевых статей, интервью на гонорарной основе.

С 03.2007 по настоящее время — журнал-каталог недвижимости DOM.COM: копирайтер, журналист.

Написание информационно-аналитических материалов, обзоров, имиджевых статей, интервью на гонорарной основе.

09.2006 — 03.2007 свадебное издание «Just married»; копирайтер, журналист, корректор.

Написание информационно-аналитических материалов, обзоров, имиджевых статей, интервью, корректура.

09.2006 — 12.2006 — общеобразовательная школа № 85; педагог-организатор.

Проведение всех внеклассных мероприятий, подготовка школьников к конкурсам и соревнованиям, тренерская деятельность в школьной команде "Брейн-ринг", изготовление стенгазет и плакатов, подготовка документации, взаимодействие с РАЙОНО, исполнение обязанностей социального педагога (работа с "трудными" подростками).

06.2005 — 01.2006 — газета "Биржа"; выпускающий редактор.

Разработка концепции очередного номера газеты "Биржа", мониторинг СМИ, подбор информации, написание аналитических статей и обзоров в каждый номер, интервью, работа с авторами: распределение заданий, контроль за их выполнением; новости, редакторская правка, корректура, подпись номера в печать, работа с дизайнером.

12.2004 — 05.2005 — сеть магазинов "Книжный супермаркет"; консультант отдела художественной литературы.

Приём новых поступлений, функции мерчендайзера, консультации покупателей, мониторинг книжного рынка и взаимодействие с менеджером по поставкам.

02.2004 — 11.2004 — студия "Пилот", Новый канал, г. Киев; сценарист-редактор.

Написание текстов ведущего в кадре, анонсов передач и анонсов рекламных роликов; редакторская правка закадрового текста; присутствие на съёмках прокрамм с целью координации действий ведущего. Вся работа велась на украинском языке.

10.2003 — 07.2004 — продюсерский центр фестиваля "Джаз-карнавал"; помощник генерального продюсера.

Взаимодействие с культурными центрами посольств и атташе по культуре, работа со швейцарским центром "Про-Гельвеция" и представительством фонда Сороса — с целью превлечения средств для приглашения иностранных джазовых коллективов высокого уровня для участия в фестивале "Джаз-карнавал". Итогом стало выступление на фестивале коллективов из Британии, Франции, Латинской Америки, Польши и Чехии (джазмен с мировым именем Павел Рыба и его оркестр). Работа велась на украинском языке.

10.2002 — 09.2003 — альманах "Нервометр"; редактор.

Разработка концепции издания, привлечение авторов, отбор текстов, редакторская правка, PR-кампания альманаха, подготовка и проведение презентации в "Гроте" Одесского художественного музея. Работа на украинском и русском языках.

01.2002 - 05.2003 - частный репетитор по русскому и украинскому языку, мировой литературе, истории Украины .

02.1996 — 09.2003 — издания "Теле-неделя", "Слово", "Русская Америка"; журналист

Написание информационно-аналитических материалов, обзоров, интервью на гонорарной основе. Работа на русском и украинском языках.

Участие в проектах:

июнь 2008 г. - совместный проект Одесского горсовета и производителя энергосберегающей продукции ТМ "КОСМОС" "Сбереги энергию - сохрани планету", PR-менеджер проекта.

03. 03.2008 — 20. 03. 2008 — компания "Маrt"; производство интернет-сайтов; контент-копирайтер.

Написание текстов для наполнения сайтов, сбор информации, интервью, корректура, типографика (подготовка текста к верстке). Готовые проекты: сайт клиники "ГРОСТ", сайт компании "Hot Frost", сайт аквапарка "Коблево", сайт "Zhukov cars".

20 января 2005 — 25 мая 2005 — корректор, подготовительный этап издания «Справочник финансовых инструментов», руководитель Терещенко Е. Н., г. Одесса.

Специальные навыки:

100% грамотность (русский и украинский язык), продвинутый пользователь ПК, знание html, многолетний опыт работы в блогосфере, знание специфики блогов, навыки работы в библиотеке и архиве, опыт преподавательской деятельности и научной работы (*лингвистика, история, археология).

Языки: русский и украинский язык — с правом преподавания, в совершенстве, английский и польский язык — на хорошем базовом уровне (в том числе — чтение, просмотр фильмов, письмо со словарём). Выполняю переводы с русского на украинский и с украинского на русский язык.

Пожелания к работе: стабильность, регулярная выплата заработной платы, перспектива освоения новых областей и новых методик работы, готовность руководства к диалогу, индивидуальный подход к сотруднику. Предпочитаю удалённую работу и оплату на гонорарной основе.