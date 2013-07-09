niyazm

Нияз niyazm

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Работодатель

  • Сделать сайт на bitrix . Частичная копия сайта.

    Необходимо создать сайт на платформе Bitrix, который будет служить витриной объектов недвижимости. Сайт должен включать не более 10 страниц и около 100 шаблонных объектов с детальным описанием. Заполнение объектов не требуется, достаточно создать шаблон и показать пример заполнения. Функционал, включая фильтры, обсуждаем. ТЗ будет предоставлено после предварительного обсуждения.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Яндекс директ. Тема "Промышленное проектирование"

    $250

    Сайт studiyastroi.ru Нужно настроить рекламную кампанию на Яндекс.Директ. Сайт: studiyastroi.ru Тематика: проектирование промышленных металлоконструкций , раздел КМД. Требуется: Количество ключевых слов: 30 кликов в день. ...

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фирменный шаблон коммерческого предложения+подпись

    $50

    Нужен шаблон коммерческого предложения для отправки по email на основе сайта http://studiyastroi.ru// Деятельность ----разработка и проектирование строительной документации. . Формат PDF и Word. Также нужен шаблон подписи ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настроить яндекс директ

    Нужно настроить яндекс директ для сайта http://mscsuites.ru/ . Предлагайте варианты работы разовой настройки и месячного ведения компании или другие варианты. Цены и сроки настройки.

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Одностраничный сайт

    Требуется разработать одностраничный сайт. Все тексты написаны. Все фотографии подобраны. Желательно WP или joomla. Важна скорость загрузки и корректное отображение в популярных браузерах и на любых мониторах(в основном широкоформатных). ...

    JoomlaWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Одностраничный сайт

    Нужна разработать Одностраничник. ТЗ прилагаю. Весь контент прописан и прилагается. Предлагайте свои цены и сроки.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$40
4 балла
11 лет назад
Фирменный шаблон коммерческого предложения+подпись
Требуйте четкого ТЗ.
Рекомендую.
Ответный отзыв
lb
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Одностраничный сайт
JoomlaWordPress
Вопрос решен, работаем дальше, адекватный заказчик. Рекомендую.
Сделка состоялась. По 5-ти бальной шкале , не больше трёх по организации работ и взаимодействии. По соответствию ТЗ с конечным результатом....также не больше 4 балов. На данный момент исполнитель не откликается более 2 недель на мои сообщения.
Ответный отзыв
crystalsound
Ксения 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Одностраничный сайт
Отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество. Всем рекомендую.
Оксана уложилась в озвученные сроки. Были небольшие недочёты по отдельным блокам , исправила без вопросов, каких либо доплат и течении 3-4 часов. Также помогла приобрести хостинг и домен. После оплаты , все права на сайт прислала на почту , как и договаривались. Сайт получился отличный. Корректна в переписке. Если коротко - Ответственный исполнитель!
Ответный отзыв