Оксана уложилась в озвученные сроки. Были небольшие недочёты по отдельным блокам , исправила без вопросов, каких либо доплат и течении 3-4 часов. Также помогла приобрести хостинг и домен. После оплаты , все права на сайт прислала на почту , как и договаривались. Сайт получился отличный. Корректна в переписке. Если коротко - Ответственный исполнитель!