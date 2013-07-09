Необходимо создать сайт на платформе Bitrix, который будет служить витриной объектов недвижимости. Сайт должен включать не более 10 страниц и около 100 шаблонных объектов с детальным описанием. Заполнение объектов не требуется, достаточно создать шаблон и показать пример заполнения. Функционал, включая фильтры, обсуждаем. ТЗ будет предоставлено после предварительного обсуждения.
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
- $250
Сайт studiyastroi.ru Нужно настроить рекламную кампанию на Яндекс.Директ. Сайт: studiyastroi.ru Тематика: проектирование промышленных металлоконструкций , раздел КМД. Требуется: Количество ключевых слов: 30 кликов в день. ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен шаблон коммерческого предложения для отправки по email на основе сайта http://studiyastroi.ru// Деятельность ----разработка и проектирование строительной документации. . Формат PDF и Word. Также нужен шаблон подписи ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно настроить яндекс директ для сайта http://mscsuites.ru/ . Предлагайте варианты работы разовой настройки и месячного ведения компании или другие варианты. Цены и сроки настройки.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать одностраничный сайт. Все тексты написаны. Все фотографии подобраны. Желательно WP или joomla. Важна скорость загрузки и корректное отображение в популярных браузерах и на любых мониторах(в основном широкоформатных). ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужна разработать Одностраничник. ТЗ прилагаю. Весь контент прописан и прилагается. Предлагайте свои цены и сроки.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад