novopashinwm

Владимир novopashinwm

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Базы данных, VB, VBA, C#.NET, MS SQL Server, Joomla, php, css, html

Февраль 2000 г- декабрь 2002 г.

Фирма «Острим», программист

Разработка бухгалтерского программного обеспечения.

Разработка модулей для учета основных средств, разработка системных модулей программы.

Декабрь 2002 г. – Май 2004 г.

ОАО «НВТИ», инженер по сопровождению баз данных.

Работа как администратора и программиста.

Май-2004 г – декабрь 2005 г.

ООО «Овионт-Информ», программист-эксперт.

Работа над проектом АИС-2 «Налог-Москва» (автоматизация налоговых инспекций г. Москвы) под VB 6.0 и C# 2.0

Проект «Централизованная печать» (распечатка налоговых уведомлений налога на имущество и транспорт физических лиц)

Проект рассылки налоговой отчетности по каналам связи (аналог TAXCOM)

Январь – 2006 г.-май 2008 г.

ООО «Юнисаб» , инженер-программист 1 категории под VB 6.0 и C# 3.5.

Разработка модулей программы для банков

Июнь 2008 г.

ОАО «МВидео», инженер-разработчик. Доработка и поддержка проектов существующих проектов на VB 6.0 . И разработка новых проектов под C# 4.0.

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