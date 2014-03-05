Февраль 2000 г- декабрь 2002 г.
Фирма «Острим», программист
Разработка бухгалтерского программного обеспечения.
Разработка модулей для учета основных средств, разработка системных модулей программы.
Декабрь 2002 г. – Май 2004 г.
ОАО «НВТИ», инженер по сопровождению баз данных.
Работа как администратора и программиста.
Май-2004 г – декабрь 2005 г.
ООО «Овионт-Информ», программист-эксперт.
Работа над проектом АИС-2 «Налог-Москва» (автоматизация налоговых инспекций г. Москвы) под VB 6.0 и C# 2.0
Проект «Централизованная печать» (распечатка налоговых уведомлений налога на имущество и транспорт физических лиц)
Проект рассылки налоговой отчетности по каналам связи (аналог TAXCOM)
Январь – 2006 г.-май 2008 г.
ООО «Юнисаб» , инженер-программист 1 категории под VB 6.0 и C# 3.5.
Разработка модулей программы для банков
Июнь 2008 г.
ОАО «МВидео», инженер-разработчик. Доработка и поддержка проектов существующих проектов на VB 6.0 . И разработка новых проектов под C# 4.0.