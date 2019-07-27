Проект в сфере онлайн-курсов (как udemy, getcourse) Есть только дизайн полноценной платформы (еще дорабатывается), нужно теперь реализовать функционал из готовых решений (CMS, LMS итд) Прошу прочесть внимательно: мне ...
Работу делю на итерации и первый результат (итерацию) предоставлю уже через час-два
Разработаю сайт под ключ любого типа и создам чат-бота в Telegram в течение 2х часов
От Вас требуется только краткое описание, видение и желание, а всё остальное я сделаю сам
Вам не придётся ждать по несколько дней или неделю чтобы видеть результат и пользоваться своим проектом, это Вы сможете со мной уже за 2 часа
Стоимость работы обговаривается индивидуально, платите только после всей работы
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- Telegram: ntold23
- WhatsApp: 87772539319
- $10000Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Нужно качественно сверстать дизайн сайтов + адаптивную версию Ссылка на проект: https://www.figma.com/file/w1mfwQx1NjxanIGgrUVm94/Jana-Media?node-id=2%3A3 P.S. Ищу очень хорошего верстальщика на постоянную основу, который будет делать вёрстку дизайна со 100% схожестью, работу буду проверять очень ...HTML-верстка30 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать персонализированного бота в WhatsApp с 3 и более ролями с админ-панелью с возможностью менять контент и просматривать те или иные данные ВСЕХ пользователей итд Подробнее расскажу в лсВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен опытный бэкенд-девелопер который будет разрабатывать на ASP.NET MVC (C#), будет круто если Вы фуллстак-прогер, который умеет писать и фронт для ASP.NET MVCВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен опытный фронтенд-девелопер который напишет фронт для ASP.NET MVC, будет круто если Вы фуллстак-прогер. Бэк нужен на ASP.NET MVC (C#)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток! Есть дизайны мокапов, они не цветные, но есть несколько страниц отрисованных прям дизайнерами итд. Мокапов много, интересует сотрудничество на долгий срок Мокапы: invis.io/WTRVQU248RP Дизайн: invis.io/9TS4B9QU2WEHTML-верстка17 заявокЗакрыт6 лет назад