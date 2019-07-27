ntold

Нурали Жолдасов ntold

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Предоставляю различные IT услуги по SCRUM

Работу делю на итерации и первый результат (итерацию) предоставлю уже через час-два

Разработаю сайт под ключ любого типа и создам чат-бота в Telegram в течение 2х часов

От Вас требуется только краткое описание, видение и желание, а всё остальное я сделаю сам

Вам не придётся ждать по несколько дней или неделю чтобы видеть результат и пользоваться своим проектом, это Вы сможете со мной уже за 2 часа

Стоимость работы обговаривается индивидуально, платите только после всей работы

Напишите:

- Telegram: ntold23

- WhatsApp: 87772539319

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