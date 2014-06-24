ФОТО
====
Съемка, обработка фото, коллажи, ретушь, коррекция. Большой опыт в обработке портретного фото. Устране-
ние дефектов кожи, придание портрету "глянцевости". С 2007 года занимаюсь свадебной фотографией. Отсня-
ты десятки свадеб. Студийная, постановочная съемка портфолио для моделей. Есть опыт предметной съемки
для магазинов и фирм. Репортажная съемка событий и мероприятий, где важна скорость реакции и способ-
ность поймать кадр.
www.weblancer.net/users/orengrey/portfolio/?category_id=21
ДИЗАЙН
=====
Разработка полиграфического дизайна. Бигборды, ситилайты, бланки, визитки, логотипы. Дизайном занима-
юсь с 2001 года. Разрабатывал самоклеящиеся этикетки для продуктов, бигборды, ситилайты, обложки для
дисков, афиши, упаковку и прочее.
www.weblancer.net/users/orengrey/portfolio/?category_id=10
ВИДЕО
====
Приличный опыт в создании видео. Начиная от сценария и съемки, заканчивая пост-продакшеном и фина-
лайзом. Создание спецэффектов, инфографики, анимации. Работа c DVD. Анимированные меню с поддерж-
кой нескольких языков и субтитров. Выполнял "под ключ" заказ от Сумской областной государственной
администрации на создание документального фильма про область. Этот фильм администрация представля-
ла на выставке в Ганновере (Германия). Участвовал в съемках художественного фильма "ВОСКЛ". Выпол-
нял обязанности оператора, художника по свету, цветокорректора и много чего еще.
www.weblancer.net/users/orengrey/portfolio/?category_id=41
ФЛЕШ
====
Создание флеш-баннеров разного уровня сложности. Можно так же анимированный gif. Так же создание сай-
тов на флеше. Немного знаком с silverlight и WPF. Создавал интерактивный интерфейс для программы пла-
нировки бизнеса. Был опыт рисования спрайтов для флеш-игр и вообще создание простых флеш-стрелялок.
ВЕБ
==
Создание веб-сайтов. Макеты, верстка, темплейты на разные движки. Занимаюсь сайтами с 2000 года.
www.weblancer.net/users/orengrey/portfolio/?category_id=9
АНИМАЦИЯ
=======
Начиная от оживления статической картинки, до полностью авторской анимации.
- Интерфейс программы267 просмотров
- Логотип Вiкнаполiс202 просмотра
- Логотип TUA229 просмотров
- Логотип Рамира203 просмотра
- Логотип Mad Psychos257 просмотров
- Логотип Libra/Skalez299 просмотров
- Логотип Кинопрокат-Украина448 просмотров
- Логотип Euro Comfort235 просмотров
- Логотип Cyber235 просмотров
- Логотип Armada239 просмотров
- Бигборд выступления театра "Белый Город"185 просмотров
- Бигборд выступления театра "Белый Город"189 просмотров