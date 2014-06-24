Фото, дизайн, видео, флеш, веб, анимация, UX, интерфейсы.

ФОТО

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Съемка, обработка фото, коллажи, ретушь, коррекция. Большой опыт в обработке портретного фото. Устране-

ние дефектов кожи, придание портрету "глянцевости". С 2007 года занимаюсь свадебной фотографией. Отсня-

ты десятки свадеб. Студийная, постановочная съемка портфолио для моделей. Есть опыт предметной съемки

для магазинов и фирм. Репортажная съемка событий и мероприятий, где важна скорость реакции и способ-

ность поймать кадр.

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ДИЗАЙН

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Разработка полиграфического дизайна. Бигборды, ситилайты, бланки, визитки, логотипы. Дизайном занима-

юсь с 2001 года. Разрабатывал самоклеящиеся этикетки для продуктов, бигборды, ситилайты, обложки для

дисков, афиши, упаковку и прочее.

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ВИДЕО

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Приличный опыт в создании видео. Начиная от сценария и съемки, заканчивая пост-продакшеном и фина-

лайзом. Создание спецэффектов, инфографики, анимации. Работа c DVD. Анимированные меню с поддерж-

кой нескольких языков и субтитров. Выполнял "под ключ" заказ от Сумской областной государственной

администрации на создание документального фильма про область. Этот фильм администрация представля-

ла на выставке в Ганновере (Германия). Участвовал в съемках художественного фильма "ВОСКЛ". Выпол-

нял обязанности оператора, художника по свету, цветокорректора и много чего еще.

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ФЛЕШ

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Создание флеш-баннеров разного уровня сложности. Можно так же анимированный gif. Так же создание сай-

тов на флеше. Немного знаком с silverlight и WPF. Создавал интерактивный интерфейс для программы пла-

нировки бизнеса. Был опыт рисования спрайтов для флеш-игр и вообще создание простых флеш-стрелялок.

ВЕБ

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Создание веб-сайтов. Макеты, верстка, темплейты на разные движки. Занимаюсь сайтами с 2000 года.

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АНИМАЦИЯ

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Начиная от оживления статической картинки, до полностью авторской анимации.