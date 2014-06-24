orengrey

Сергей orengrey

 
43 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Фото, дизайн, видео, флеш, веб, анимация, UX, интерфейсы.

ФОТО

====

Съемка, обработка фото, коллажи, ретушь, коррекция. Большой опыт в обработке портретного фото. Устране-

ние дефектов кожи, придание портрету "глянцевости". С 2007 года занимаюсь свадебной фотографией. Отсня-

ты десятки свадеб. Студийная, постановочная съемка портфолио для моделей. Есть опыт предметной съемки

для магазинов и фирм. Репортажная съемка событий и мероприятий, где важна скорость реакции и способ-

ность поймать кадр.

www.weblancer.net/users/orengrey/portfolio/?category_id=21

ДИЗАЙН

=====

Разработка полиграфического дизайна. Бигборды, ситилайты, бланки, визитки, логотипы. Дизайном занима-

юсь с 2001 года. Разрабатывал самоклеящиеся этикетки для продуктов, бигборды, ситилайты, обложки для

дисков, афиши, упаковку и прочее.

www.weblancer.net/users/orengrey/portfolio/?category_id=10

ВИДЕО

====

Приличный опыт в создании видео. Начиная от сценария и съемки, заканчивая пост-продакшеном и фина-

лайзом. Создание спецэффектов, инфографики, анимации. Работа c DVD. Анимированные меню с поддерж-

кой нескольких языков и субтитров. Выполнял "под ключ" заказ от Сумской областной государственной

администрации на создание документального фильма про область. Этот фильм администрация представля-

ла на выставке в Ганновере (Германия). Участвовал в съемках художественного фильма "ВОСКЛ". Выпол-

нял обязанности оператора, художника по свету, цветокорректора и много чего еще.

www.weblancer.net/users/orengrey/portfolio/?category_id=41

ФЛЕШ

====

Создание флеш-баннеров разного уровня сложности. Можно так же анимированный gif. Так же создание сай-

тов на флеше. Немного знаком с silverlight и WPF. Создавал интерактивный интерфейс для программы пла-

нировки бизнеса. Был опыт рисования спрайтов для флеш-игр и вообще создание простых флеш-стрелялок.

ВЕБ

==

Создание веб-сайтов. Макеты, верстка, темплейты на разные движки. Занимаюсь сайтами с 2000 года.

www.weblancer.net/users/orengrey/portfolio/?category_id=9

АНИМАЦИЯ

=======

Начиная от оживления статической картинки, до полностью авторской анимации.

Инфографика
Портфолио
Показать больше работ
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#582
Анимация
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#950
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#993
Презентации
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1106
Фотосъемка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1380
Наружная реклама
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1530
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1547
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2659
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3256
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#3995
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#4096
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#5642
Показать все услуги