osagorf

Алексей osagorf

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Дорисовка иллюстраций
Сотрудничеством с Алексеем снова остались очень довольны. Четкая (насколько это может быть возможно) постановка задачи, моментальная оплата, интересный и креативный проект. Уверенно рекомендуем!
Снова хочу отметить хорошую и качественную работу. Проект на мой взгляд был на половину простым,вся соль была в переди, которая состояла из мелких нюансов и доработок,которые были учтены и сделаны на вышем уровне. Спасибо, все круто!!!
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DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Отрисовать одну страницу
Это был очень яркий и позитивный проект! Будь у меня возможность, поставил бы гораздо больше баллов за постановку задачи в особенности. Алексей четко знал что хотел получить в итоге, а нам оставалось лишь воплотить его видение в финальном рисунке. Плюс - моментальная оплата. В результате получилось очень плодотворное сотрудничество которое можем рекомендовать коллегам от всей души!
Работа была выполнена в срок. Проектом сделанным очень доволен,хорошая работа. Всем советую,главное чтобы вы сами знали что хотите,и грамотно составляли ТЗ. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество. Огромное спасибо за сделанную работу.
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andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
$80
10 баллов
9 лет назад
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Отличный заказчик. Рекомендую.
Проект был доделан, работой доволен. Рекомендую.
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