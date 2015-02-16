Проект заключается в запуске рекламы.(услуги)
- $50Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $15
Дорисовка илюстраций.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $35
От рисовать одну страницу. Тематика автомобили.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Виталий, день добрый. У меня есть несколько задач по сайту. 1. Сделать копию сайта, на всякий случай если полетит хост. 2. Поправить ошибки на страницы главной. По середине страницы две строчки html ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
День добрый. У меня вопрос, сколько будет стоит,ваша услуга по настройки яндекс директ. тематика "постановка на учет автомобиля или регистрация авто в гаи"Контекстная рекламанет заявокЗакрыт9 лет назад
Всем добрый день! Есть пара задач, по сайту с движком joomla. Есть одно но, работаю только с гражданами России, т. к был печальный опыт работы. Задачи работы см. ниже. 1. Отображается на ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $80
Всем доброго дня. Хотел предложить проект по настройки контекстной рекламы на яндекс директ. Нужна помощь её настройки в течение 5 дней. Что мы будем рекламировать, в сфере автострахования и все сопутствующие документы для заключения сделки ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем доброго дня. Хотел предложить проект по настройки контекстной рекламы на яндекс директ. Нужна помощь её настройки в течение 5 дней . Что мы будем рекламировать, в сфере автострахования и все сопутствующие документы для ...Контекстная реклама26 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать текст на тематику " автострахование ". На сайте находиться около 10 страниц,которых надо залить. Разделы: 1. Осаго с доставкой 2. То или диагностическая карта 3. Новости автострахование ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем доброго дня. Оплата по тренинги почасовая. Жду от вас предложений, если есть вопросы пишите....Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад