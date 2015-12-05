Настроить рекламу на яндекс директ

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка141 просмотр

Всем доброго дня. Хотел предложить проект по настройки контекстной рекламы на яндекс директ. Нужна помощь её настройки в течение 5 дней. Что мы будем рекламировать, в сфере автострахования и все сопутствующие документы для заключения сделки при оформление автомобиля. Это осаго, договор купли продаже.

10 лет назад
osagorf
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад
$80
4 дня
Проект был доделан, работой доволен. Рекомендую.
Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад