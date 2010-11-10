pavelvyatkin2

Необходимо сверстать сайт представляющий собой одну страницу и установить систему управления. Система управления может быть самописной или какой-то другой. На сайте необходимо будет добавлять статьи и редактировать текст. Внизу сайта есть три иконки ссылки, ...
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно подкорректировать сайт на системе Drupal. 1) Изменить модуль быстрая связь на модуль отзывы + со скриптом авто прокрутки. 2) Подкорректировать страницу О нас 3) Подкорректировать страницу портфолио 4) Изменить место ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно собрать фотографии для портфолио. Сайт по ремонту квартир. То есть ремонты квартир. Требования к фотографиям. Хорошее качество. Чтобы не было видно что ремонт не в России. К каждой фотографии нужно чтобы были фотографии с других ракурсов. Фотографии ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны грамотные, эфектинвые тексты, очень качественные. Сайт erplus . ru Тематика: ремонт квартир, коттеджей, офисов. Нужны тексты на страницу: 1) http://www.erplus. ru - Главная 2) http://www.erplus. ru/node/7 - О Нас. 3)http://www.erplus. ru/node/8 - С чего начать. 4)http://www.erplus. ru/node/9 - Наши ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо наполнить контентом и продвигать сайт. Интересует продвижение сайта ремонтной тематике в москве. Сайт erplus . ru Управление Drupal Сайт создан недавно, наполнен ворованным контентом. Сайт необходимо наполнить (каждую страницу). Оптимизировать. Ориентировочные ключевые слова: евроремонт ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
1) Разработать дизайн главной страницы. 2) Разработать логотип. 3) В работе можно будет использовать исходники от другого сайта. Исходники в формате псд. Подробное задание . http://zalil.ru/30323066Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт по продаже доменов. Требования к верстке. - Кроссбраузерность (IE 7 8, ff, Opera, Safari, Chrome) - Валидность - SEO-friendly - чистота и аккуратность Скачать файлы тут http://zalil.ru/29997342 Обязательно указывайте цену и срок.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Сделать дизайн сайта по продаже доменов, если есть вопросы задавайте. Указывать цену, срок.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо сверстать сайт, установить систему администрирования. Где что нужно администрировать указано. Систему управления предлагайте. Требования к верстке. - Кроссбраузерность (IE 6 7 8, ff, Opera, Safari, Chrome) - Валидность - SEO-friendly - чистота ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад