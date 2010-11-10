pavelvyatkin2

Павел Вяткин pavelvyatkin2

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо сверстать + система управления

    Необходимо сверстать сайт представляющий собой одну страницу и установить систему управления. Система управления может быть самописной или какой-то другой. На сайте необходимо будет добавлять статьи и редактировать текст. Внизу сайта есть три иконки ссылки, ...

    Тексты для сайта
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подкорректировать сайт Drupal

    Нужно подкорректировать сайт на системе Drupal. 1) Изменить модуль быстрая связь на модуль отзывы + со скриптом авто прокрутки. 2) Подкорректировать страницу О нас 3) Подкорректировать страницу портфолио 4) Изменить место ...

    Drupal
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно собрать фотографии для портфолио.

    Нужно собрать фотографии для портфолио. Сайт по ремонту квартир. То есть ремонты квартир. Требования к фотографиям. Хорошее качество. Чтобы не было видно что ремонт не в России. К каждой фотографии нужно чтобы были фотографии с других ракурсов. Фотографии ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Эффективные тексты.

    Нужны грамотные, эфектинвые тексты, очень качественные. Сайт erplus . ru Тематика: ремонт квартир, коттеджей, офисов. Нужны тексты на страницу: 1) http://www.erplus. ru - Главная 2) http://www.erplus. ru/node/7 - О Нас. 3)http://www.erplus. ru/node/8 - С чего начать. 4)http://www.erplus. ru/node/9 - Наши ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение и продвижение сайта.

    Необходимо наполнить контентом и продвигать сайт. Интересует продвижение сайта ремонтной тематике в москве. Сайт erplus . ru Управление Drupal Сайт создан недавно, наполнен ворованным контентом. Сайт необходимо наполнить (каждую страницу). Оптимизировать. Ориентировочные ключевые слова: евроремонт ...

    Drupal
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание дизайна сайта.

    1) Разработать дизайн главной страницы. 2) Разработать логотип. 3) В работе можно будет использовать исходники от другого сайта. Исходники в формате псд. Подробное задание . http://zalil.ru/30323066

    Дизайн сайтаДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта + программирование

    Сайт по продаже доменов. Требования к верстке. - Кроссбраузерность (IE 7 8, ff, Opera, Safari, Chrome) - Валидность - SEO-friendly - чистота и аккуратность Скачать файлы тут http://zalil.ru/29997342 Обязательно указывайте цену и срок.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать сайт

    Необходимо сверстать сайт, установить систему администрирования. Где что нужно администрировать указано. Систему управления предлагайте. Требования к верстке. - Кроссбраузерность (IE 6 7 8, ff, Opera, Safari, Chrome) - Валидность - SEO-friendly - чистота ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
diroll
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн сайта
Хорошо сработались. Работали не один раз над проектами. Своевременная оплата и четкие технические задания. Рекомендую.
Хороший специалист. Всем рекомендую. Сделал все быстрее чем обещал.
Ответный отзыв
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Верстка сайта + программирование
Павел дал четкое задание, разрешил импровизировать, и в итоге работалось приятно и быстро. Оплата произведена полностью и вовремя.
Отличный исполнитель, один из не многих с кем очень приятно работать. в проекте не были указаны многие вещи он их самостоятельно додумал и реализовал. сделал все очень быстро.
Ответный отзыв