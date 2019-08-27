polovinka85

Полная работа с любыми системами управления сайтом/контентом CMS - WordPress, Joomla, Drupal, Bitrix, MODX, PrestaShop, OpenCart.

Работа с любыми системами управления сайтом/контентом (CMS - WordPress, Joomla, Drupal, Bitrix, MODX, PrestaShop, OpenCart и др.), PHP-фреймворками (framework - Laravel, Phalcon, Symfony, Yii и др.), доработка плагинов, СУБД (MySQL, MsSQL, PostgreSQL и др.), API и сервисами.

Профессиональный перевод статей и материалов с русского/украинского/английского, так же владею техническим английским языком и делаю перевод с уклоном на технические термины и выражения.