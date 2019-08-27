polovinka85

Необходимо, чтобы на страницах с публикациями при скроллинге вниз подгружались следующие новости, например как в ленте вк или ФБ. доступы и вся доп инфа - исполнителю
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Закрытнет даты
Работа с любыми системами управления сайтом/контентом (CMS - WordPress, Joomla, Drupal, Bitrix, MODX, PrestaShop, OpenCart и др.), PHP-фреймворками (framework - Laravel, Phalcon, Symfony, Yii и др.), доработка плагинов, СУБД (MySQL, MsSQL, PostgreSQL и др.), API и сервисами.
Профессиональный перевод статей и материалов с русского/украинского/английского, так же владею техническим английским языком и делаю перевод с уклоном на технические термины и выражения.
Необходимо, чтобы на страницах с публикациями при скроллинге вниз подгружались следующие новости, например как в ленте вк или ФБ. доступы и вся доп инфа - исполнителю