polovinka85

Алексей Половинка polovinka85

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Полная работа с любыми системами управления сайтом/контентом CMS - WordPress, Joomla, Drupal, Bitrix, MODX, PrestaShop, OpenCart.

Работа с любыми системами управления сайтом/контентом (CMS - WordPress, Joomla, Drupal, Bitrix, MODX, PrestaShop, OpenCart и др.), PHP-фреймворками (framework - Laravel, Phalcon, Symfony, Yii и др.), доработка плагинов, СУБД (MySQL, MsSQL, PostgreSQL и др.), API и сервисами.

Профессиональный перевод статей и материалов с русского/украинского/английского, так же владею техническим английским языком и делаю перевод с уклоном на технические термины и выражения.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Простое задание на WP

    Необходимо, чтобы на страницах с публикациями при скроллинге вниз подгружались следующие новости, например как в ленте вк или ФБ. доступы и вся доп инфа - исполнителю

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрытнет даты

Отзывы фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
2 балла
6 лет назад
Простое задание на WP
WordPress
Низачто поставил мне отрицательный отзыв.
Требует оплату на перёд
Ответный отзыв