prodvizhenieseo

Оля prodvizhenieseo

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Seo-продвижение, раработка сайтов под ключ, веб программирование, веб-дизайн, iOS, Android

Добрый день! Я представляю комапнию ООО "АйТи Технолоджис Групп" Беларусь Брест

Мы предлагаем качественные услуги:

  • интернет-маркетинга (seo-продвижение, SMM, контекстная реклама и т.д.)
  • разработка приложений любого уровня сложности
  • создание сайтов под улюч
  • администрирование проектов
  • работы с Битриксом и многое другое
Выполняем работы согласно официальному договору на оказание услуг
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$1/час
от $400от 20 дней
#224
Системное администрирование
нет отзывов
$10/час
от $100от 15 дней
#273
Контекстная реклама
нет отзывов
$100/час
от $100от 30 дней
#559
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от $400от 20 дней
#575
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $300от 20 дней
#1643
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $500от 10 дней
#2661
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