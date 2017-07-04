puttzeva-julia86

Здравствуйте! Нужно отрисовать логотип "Икорный дом24" для компании. Примеры которые симпатичны в вложении, может из них что взять. Сама продукция с Сахалина. Интересуют стоимость и сроки. Креативить не надо, нужен простенький симпатичный логотип.
- $5Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Здравствуйте. Нужно написать 10 текстов для товаров: 1. Тест-полоски Контур ТС (Contour TS) 2. Глюкометр Contour TS 3. Тест-полоски Диаконт 50 штук (Diacont) 4. Тест-полоски ICheck (Ай Чек) N 50 5. Тест-полоски Акку-Чек Перформа (Accu-Chek Performa) 6. Тест-полоски Контур плюс № 50 7. Глюкометр Контур Плюс 8. Тест-полоски eBsensor № 50 9. Тест-полоски ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Утратила доступ к сайту нужна копия. Сайт http://smart тире balancer.ru/ Интересуют сроки и стоимость.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Здравствуйте. Есть исходники (в вложении) нужно сверстать на CMS , CMS не принципиальна главное сделать качественно, вёрстка не адаптивная просто нужен сайт похожий на https://oilbardahl.ru/ Интересуют сроки.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужен дубликат сайта [url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Foilbardahl.ru]oilbardahl.ru[/url] Нужен такой же сайт можно всё полностью, продукция вся такая же и чтобы была возможность заказать онлайн. Интересуют стоимость и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, есть сайт на DLE на основе шаблона. Сайт Bardahl52.ru Нужно доработать вывод категорий в меню и настроить. Нужен человек который хорошо разбирается в этом и готов сделать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужен сайт по оформлению как bardahl-kzn.ru . Интересуют стоимость и сроки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт к которому утратила доступ, нужно сделать копию и настроить почтовые формы для него. Интересуют стоимость и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад