puttzeva-julia86

Вроде бы нормально договорились, внесла предоплату в размере 30% от суммы заказа. Время выполнения заказа увеличилось из-за некоторых нюансов, но тем не менее работа была выполнена. Саму работу продемонстрировал Юлии на своем хостинге, на что получил ответ (в течение 5 ти дней!), что все проверяется. Прошел уже практически месяц, не контактирует, заказ не забрала, остаток я не получил, но потратил достаточно времени. Пропала ничего не объяснив, без каких-либо причин. Во время выполнения работы с Юлией было практически невозможно контактировать, выходила на связь раз в два дня, на короткий промежуток времени, в результате чего невозможно было эффективно вносить какие-либо исправления и т.д. В течение длительного промежутка времени ожидал с надеждой, что Юлия все-таки выйдет на контакт хотя бы с объяснением своего отсутствия. В сети Юлия появляется, но на контакт не выходит, работу скорее всего игнорирует. Очень не рекомендую данного заказчика, либо кинет, либо заставит страдать во время выполнения работы своим отсутствием.