puttzeva-julia86

Юлия puttzeva-julia86

 
37 летРоссия/Иваново
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отрисовать логотип

    $5

    Здравствуйте! Нужно отрисовать логотип "Икорный дом24" для компании. Примеры которые симпатичны в вложении, может из них что взять. Сама продукция с Сахалина.  Интересуют стоимость и сроки.  Креативить не надо, нужен простенький симпатичный логотип.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется написать текст

    $20

    Здравствуйте. Нужно написать 10 текстов для товаров: 1. Тест-полоски Контур ТС (Contour TS) 2. Глюкометр Contour TS 3. Тест-полоски Диаконт 50 штук (Diacont) 4. Тест-полоски ICheck (Ай Чек) N 50 5. Тест-полоски Акку-Чек Перформа (Accu-Chek Performa) 6. Тест-полоски Контур плюс № 50 7. Глюкометр Контур Плюс 8. Тест-полоски eBsensor № 50 9. Тест-полоски ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать дизайн на CMS

    $100

    Здравствуйте. Есть исходники (в вложении) нужно сверстать на CMS , CMS не принципиальна главное сделать качественно, вёрстка не адаптивная просто нужен сайт похожий на https://oilbardahl.ru/ Интересуют сроки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать дубликат сайта

    Здравствуйте! Нужен дубликат сайта [url=https://vk.com/away.php?utf=1&amp;to=http%3A%2F%2Foilbardahl.ru]oilbardahl.ru[/url]  Нужен такой же сайт можно всё полностью, продукция вся такая же и чтобы была возможность заказать онлайн. Интересуют стоимость и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка сайта DLE

    Здравствуйте, есть сайт на DLE на основе шаблона. Сайт Bardahl52.ru Нужно доработать вывод категорий в меню и настроить. Нужен человек который хорошо разбирается в этом и готов сделать.

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
tommy_inf
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
3 балла
6 лет назад
Сверстать дизайн на CMS
Вроде бы нормально договорились, внесла предоплату в размере 30% от суммы заказа. Время выполнения заказа увеличилось из-за некоторых нюансов, но тем не менее работа была выполнена. Саму работу продемонстрировал Юлии на своем хостинге, на что получил ответ (в течение 5 ти дней!), что все проверяется. Прошел уже практически месяц, не контактирует, заказ не забрала, остаток я не получил, но потратил достаточно времени. Пропала ничего не объяснив, без каких-либо причин. Во время выполнения работы с Юлией было практически невозможно контактировать, выходила на связь раз в два дня, на короткий промежуток времени, в результате чего невозможно было эффективно вносить какие-либо исправления и т.д. В течение длительного промежутка времени ожидал с надеждой, что Юлия все-таки выйдет на контакт хотя бы с объяснением своего отсутствия. В сети Юлия появляется, но на контакт не выходит, работу скорее всего игнорирует. Очень не рекомендую данного заказчика, либо кинет, либо заставит страдать во время выполнения работы своим отсутствием.
vlad_zelenskij
Владислав 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать копию сайта
Спасибо за проект, буду рад продолжить сотрудничество.
Все чётко, грамотно и быстро! Рекомендую как ответственного исполителя знающего что нужное итоге! Рекомендую!
Ответный отзыв
Arhat23
28 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
9 баллов
6 лет назад
Отрисовать логотип
Хороший заказчик, ставит задачу четко и следит за процессом работы
Сделано все грамотно, оперативно чётко и несколько вар антов, рекомендую!
Ответный отзыв
webkabanov
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$50
2 балла
6 лет назад
Сделать дубликат сайта
Не добросовестный заказчик, обманным путем выманила исходники, и не оплатила выполненную работу! Крайне не рекомендую связываться с такими людьми, одна головная боль, а не человек. По народному занимается кидаловом!
Все грамотно четко и оперативно! Спасибо! Продолжу сотрудничество с радостью!
Ответный отзыв
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделать дубликат сайта
Спасибо за проект и быструю оплату.
Отличная работа, всё оперативно, грамотно и чётко! Рекомендую как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв