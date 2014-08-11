rangil

Юрий Роша rangil

 
44 годаУкраина/Одесса
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка дизайна двух светящихся конструкций.

    Требуется разработать два дизайн-макета по заданным видам деятельности в косметологии. Учесть размещение на светящиеся конструкции. Размер: Ш1100 В1600. Макет должен быть оформлен в AI.  Макет должен быть выдержан в стеле http://elos.ua/ Текстовый макет: https://docs.google.com/document/d/1EWIrvkI-e82Y7u3jaVVYjTBP72fHcEAO9BV2rI_ZoAA/edit?usp=sharing

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Скрипт записи в Google Sheets

    Необходимо создать функцию передающую с html-формы данные в Google Sheets. Пользователь заполняет форму на странице http://stop-cellulit.elos.ua/odessa/ - вводит "имя" и "телефон". После нажатия кнопки "Отправить заявку" эти данные должны попасть в файл Google Sheets. Каждая новая отправка должна ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Посадочная страница по контенту. Тематика: "Антицеллюлитная программа"

    Необходимо разработать дизайн, можно адаптировать макет. Вот хороший пример https://www.weblancer.net/users/Bogdanovskaya/portfolio/dizajn-sajtov-9/chocolate-slim-landing-page-2081943/ только нужно сделать более в тематике косметологии и медицины: https://st.weblancer.net/download/2800537/?detailed=1 http://od.epil.elos.ua/ Цветовая палитра: http://html.it-shark.net/ Также нужно раскроить и реализовать по ТЗ: https://drive.google.com/open?id=1l741Z1UgEkbqaftomUOZoukbR8_x8V51yYQFqbnP-Xs

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать сайт

    $500

    ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ САЙТА ELOS.UA Необходимо создать сайт по разработанному дизайну. Сайт должен быть разработан на движке CMS WordPress. Сайт должен иметь адаптивный дизайн. (Смотри http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD) Пример результата: http://livedemo00.template-help.com/wordpress_48599/ В случае необходимости шаблон можно купить. Пример реализованного неадаптивного дизайна: http://www.elos.dp.ua/elos-epilyaciya-dsdsl/ Поведение блока ...

    WordPressДизайн сайтаДизайн главной страницы
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 часов назад
$40
10 баллов
6 лет назад
6 баннеров для контекстно медийной сети google
В очередной раз было приятно поработать с Юрием. Моментальная обратная связь, оплата вовремя и в полном объеме. Юрий очень вежливый и порядочный заказчик. Мои самые лучшие рекомендации! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем.
Оперативно, строго по регламенту. Отлично выполненная работа!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 часов назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Разработка дизайна двух светящихся конструкций.
От сотрудничества с Юрием остались исключительно положительные впечатления, очень вежливый и приятный в общении человек. Оплата была своевременной и в полном объеме. Рекомендую Юрия как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Чуткая, отзывчивая и обходительная. Отлично!
Ответный отзыв
richalex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$75
10 баллов
6 лет назад
Посадочная страница по контенту. Тематика: "Антицеллюлитная программа"
Спасибо! Рад стараться))) Рекомендую!
Стабильность, самостоятельность, высокая скорость работы и гарантия положительного результата. Так можно сказать о послевкусии, оставшемся у меня после работы с Алексеем Майоровым. Если нужен супер результат с подвыподвертом - это не сюда. Деньги/качество - на пятёрочку.
Ответный отзыв
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Iatp.com.ua подобрать и натянуть на CMS
Юрий - грамотный заказчик и приятный в общении человек. Несмотря на задержку проекта с моей стороны, мы добились желаемого результата без конфликтов. Очень довольна сотрудничеством и рада знакомству. От души рекомендую и желаю успехов во всех начинаниях.
Результат по качеству реализации привысил мои ожидания. Исполнитель ответственный, коммуникабельный, активный, инициативный. Была заминка на несколько дней, думаю,что по личным причинам, но на проект в целом это не повлияло.
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Landing odessa.epil.elos.ua 2014
Сотрудничеством доволен, хороший заказчик) Подготовил подробное ТЗ, был всегда доступен, и все ок, как с предоплатой, так и с оплатой. Мои рекомендации!
Работать с Алексеем всё равно, что ездить на Мерседесе - машина для пассажира. Приятно работать. Портфолио говорит обо всём. Уточняйте входил ли мобильная версия в стоимость проекта сразу.
Ответный отзыв