Необходимо создать на основе предоставляемого стиля дизайн баннера для GDN: https://drive.google.com/open?id=0B-XhKgQPBETdbkt6Yy13WTZ4ZkE ТЗ: https://docs.google.com/presentation/d/1wVGNVT01xdLpOLjw0ji7HsVQX_Ecl_FuBkW7BNetN5U/edit?usp=sharing
- $40Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется разработать два дизайн-макета по заданным видам деятельности в косметологии. Учесть размещение на светящиеся конструкции. Размер: Ш1100 В1600. Макет должен быть оформлен в AI. Макет должен быть выдержан в стеле http://elos.ua/ Текстовый макет: https://docs.google.com/document/d/1EWIrvkI-e82Y7u3jaVVYjTBP72fHcEAO9BV2rI_ZoAA/edit?usp=sharingНаружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо создать функцию передающую с html-формы данные в Google Sheets. Пользователь заполняет форму на странице http://stop-cellulit.elos.ua/odessa/ - вводит "имя" и "телефон". После нажатия кнопки "Отправить заявку" эти данные должны попасть в файл Google Sheets. Каждая новая отправка должна ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать дизайн, можно адаптировать макет. Вот хороший пример https://www.weblancer.net/users/Bogdanovskaya/portfolio/dizajn-sajtov-9/chocolate-slim-landing-page-2081943/ только нужно сделать более в тематике косметологии и медицины: https://st.weblancer.net/download/2800537/?detailed=1 http://od.epil.elos.ua/ Цветовая палитра: http://html.it-shark.net/ Также нужно раскроить и реализовать по ТЗ: https://drive.google.com/open?id=1l741Z1UgEkbqaftomUOZoukbR8_x8V51yYQFqbnP-XsДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задание здесь: https://drive.google.com/file/d/0B3K9RMTza5KfSEpqZG01N3ZKTV9PTlNNSldsN3dJTGZNdHVZ/view?usp=sharing tercumedep.com iatp.com.ua реализовать два сайта по заданию.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Создать Landing по заданию.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ САЙТА ELOS.UA Необходимо создать сайт по разработанному дизайну. Сайт должен быть разработан на движке CMS WordPress. Сайт должен иметь адаптивный дизайн. (Смотри http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD) Пример результата: http://livedemo00.template-help.com/wordpress_48599/ В случае необходимости шаблон можно купить. Пример реализованного неадаптивного дизайна: http://www.elos.dp.ua/elos-epilyaciya-dsdsl/ Поведение блока ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт9 лет назад