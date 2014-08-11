Стабильность, самостоятельность, высокая скорость работы и гарантия положительного результата. Так можно сказать о послевкусии, оставшемся у меня после работы с Алексеем Майоровым. Если нужен супер результат с подвыподвертом - это не сюда. Деньги/качество - на пятёрочку.