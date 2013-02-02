Здравствуйте. Есть кошелек в виде браузерного расширений Meta Mask. Требуется "обучить" страницу общения с этим расширением. ТЗ подробное, поэтому сюда наверное не поместится. Из навыков пригодится JSJQUERY, если знакомы с контрактами ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Имеется макет шапки и горизонтального меню. Требуется натянуть на саму CMS – ImageCMS Shop 4.3.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужен специалист по DLE или по ImageCMS Shop, есть нестандартная задача. Имеется один домен и два сайта, на DLE и ImageCMS. Требуется синхронизировать работу двух сайтов ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Требуется написать скрипт для импорта товаров в ImageCMS Shop. Стандартный модуль неадекватно воспринимает данные из файла из-за больших объемов информации в базе CMS (закрепляю ссылку где хотел решить этот вопрос http://forum.imagecms.net/viewtopic.php?id=2075 ) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать два дополнительного поля. Одно для модуля «Категории» другое для «Бренды». CMS: ImageCMS Shop 4.3. Функция. Эти дополнительные должны быть полностью рабочие, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $30
Интернет-магазин. Сделать поиск по артикулу товара. Сейчас в ИМ работает поиск только по названию товара – нужен поиск по артикулу товара, который содержит только числа. Можно осуществить как функции поиска, так и ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен очень грамотный верстальщик под ImageCMS Shop (интернет магазин). Готовый макет дизайна предоставим. Актуальны люди которые часто сталкивались с этой CMS.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать сортировку публикаций в Wordpress по популярности (по просмотрам).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад