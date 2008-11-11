robo-manager

Отличная работа, даже удивился на сколько чистый и безупречный код. Все выполнено в точности по ТЗ, грамотно прикручены необходимые скрипты. Возникшие замечания тут же исправил без особой запинки и разъяснений. Первый сайт Максим сверстал буквально за 4 дня, со вторым видно что повозился не мало. Работой остался очень доволен. Максим приятен в общении и точен в работе. Человек любит свое дело и полностью отдает себя этому. Рад был сотрудничать. Рекомендую Максима как отличного специалиста в области верстки.