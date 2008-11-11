robo-manager

Roman Moskarov robo-manager

 
39 летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • ИТ магазин + дизайн

    $1000

    Кратко: требуется нарисовать привлекательный дизайн для магазина ИТ в строгом стиле. Потом сверстать этот дизайн в Html и установить на какой нибудь движок. Джумлу не предлагать. Надо что-то гибкое, удобное в управлении и устойчивое к ...

    HTMLJoomla
    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка портала среднего уровня

    Приватно для psywalker. Остальным просьба не беспокоить! Необходимо сверстать соц. портал + подключить динамику. Дизайн есть. Подробности в ТЗ.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать два сайта из PSD + JS

    $600

    Два сайта различной тематики. Сделать верстку из PSD и добавить JS. Из дизайна видно какие. Общий объем порядка 40 страниц, в основном однотипные. Обязательно опыт. В предложении либо в ЛС оставляйте ссылки на свои работы! Новички не ...

    Верстка из PSD
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Программирование для MODx CMF

    Нужно сделать несколько форм с использованием eForm в MODx CMF. Дополнительно, написать к ним обработчики + скрипты (возможно на AJAX'е). Более подробное задание при общении. Пишите примерные цены и сроки.

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка макета для сайта

    Нужно сверстать макет psd и установить на сайт. Требования: Верстка div-ная, статическая. Валидный код. Отображение во всех известных браузерах, включая IE6. Подробости при общении. В личку простьба не писать. Оставляйте свои контакты здесь.

    Верстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен красивый качественный дизайн

    $800

    Нужен красивый качественный дизайн для сайта, точнее фирменный стиль со всеми вытекающими. Тема интернет-магазин. Если есть готовая форма брифа, отправляйте, заполню! Наличие портфолио обязательно! Студиям просьба не беспокоить! Нужен исполнитель, работающий один, либо с кем то в паре, ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется CMS с нуля

    $1200

    Требуется написать CMS с нуля, либо модернизировать готовую, желательно самописную CMS. ТЗ и макет дизайна будет чуть позже. Интересуют исполнители, проживающие в г. Красноряске и крае, г. Иркутске и области, желательно одиночки! Долгосрочное сотрудничество. Высокая оплата.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
psywalker
Максим 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$600
10 баллов
14 лет назад
Сделать два сайта из PSD + JS
Мне понравилось работать с Ромой, подробно расписанное ТЗ, все понятно и доходчиво. Вовремя заплатил за работу. В общем работать с такими людьми одно удовольствие.
Отличная работа, даже удивился на сколько чистый и безупречный код. Все выполнено в точности по ТЗ, грамотно прикручены необходимые скрипты. Возникшие замечания тут же исправил без особой запинки и разъяснений. Первый сайт Максим сверстал буквально за 4 дня, со вторым видно что повозился не мало. Работой остался очень доволен. Максим приятен в общении и точен в работе. Человек любит свое дело и полностью отдает себя этому. Рад был сотрудничать. Рекомендую Максима как отличного специалиста в области верстки.
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