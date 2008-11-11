robo-manager

Кратко: требуется нарисовать привлекательный дизайн для магазина ИТ в строгом стиле. Потом сверстать этот дизайн в Html и установить на какой нибудь движок. Джумлу не предлагать. Надо что-то гибкое, удобное в управлении и устойчивое к ...
- $1000Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приватно для psywalker. Остальным просьба не беспокоить! Необходимо сверстать соц. портал + подключить динамику. Дизайн есть. Подробности в ТЗ.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $600
Два сайта различной тематики. Сделать верстку из PSD и добавить JS. Из дизайна видно какие. Общий объем порядка 40 страниц, в основном однотипные. Обязательно опыт. В предложении либо в ЛС оставляйте ссылки на свои работы! Новички не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать несколько форм с использованием eForm в MODx CMF. Дополнительно, написать к ним обработчики + скрипты (возможно на AJAX'е). Более подробное задание при общении. Пишите примерные цены и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно сверстать макет psd и установить на сайт. Требования: Верстка div-ная, статическая. Валидный код. Отображение во всех известных браузерах, включая IE6. Подробости при общении. В личку простьба не писать. Оставляйте свои контакты здесь.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $800
Нужен красивый качественный дизайн для сайта, точнее фирменный стиль со всеми вытекающими. Тема интернет-магазин. Если есть готовая форма брифа, отправляйте, заполню! Наличие портфолио обязательно! Студиям просьба не беспокоить! Нужен исполнитель, работающий один, либо с кем то в паре, ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $1200
Требуется написать CMS с нуля, либо модернизировать готовую, желательно самописную CMS. ТЗ и макет дизайна будет чуть позже. Интересуют исполнители, проживающие в г. Красноряске и крае, г. Иркутске и области, желательно одиночки! Долгосрочное сотрудничество. Высокая оплата.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт15 лет назад