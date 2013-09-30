Всем рекомендую Ярослава, работает по четкой схеме, всегда готов выслушать и внести поправки, выдерживает графики размещения постов, при этом вкладывает креатив и информативность в материалы. Буду работать с Ярославом и дальше, могу точно сказать, что мы с ним. как одна команда!