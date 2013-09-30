rstom

Раухат rstom

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание уникальных статей часть 2

    $39

    Здравствуйте, Марина. С радостью обращаюсь за вашей помощью. Необходимо написать уникальные продающие статьи на темы: Люминиры, Лечение вектор системой. Раздел Люминиры, название статей: 1- Что такое ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ведение страницы на Фейсбуке

    $80

    В фейсбуке имею две странице, одна из которых почти живая. Цель увеличить число подписчиков в моем регионе. Ежедневное поддержание и модерирование страниц, посты, возможно тематические статьи, фото, и тп. Возможны проведения ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен дизайн хардпостера

    Имеется каркас для хардпостера, фото и размеры в сантиметрах прилагаю. нужен дизайн, творческий подход, креативность и отличное воображение. тема: стоматолог принимает пациента, требование к дизайну: ...

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ведение группы Вконтакте

    Всем привет, нужен творческий, креативный, правильномыслящий, грамматически подкованный человек, для ведения группы нашей стоматологии. группа на данный момент не ведется и в принципе не велась вообще. основная цель ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн фото в GIF

    Всем привет, нужно изменить фото в анимацию, в GIF размер фото 283 на 70 Doctor-Stom Dental Clinic - сделать либо анимацию с буквами: - перелив слева ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SEO оптимизация сайта

    Всем привет, необходима помощь в СЕО оптимизации сайта и все что с этим связано. Имею уникальные СЕО статьи по всем разделам стоматологии. От вас четкий перечень действий и стоимость за услуги. Нужен человек, который ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание уникальных статей

    Необходимы статьи по стоматологии с красочными , смотрибельными картинками. В текстах должны быть заложены ключи и все что жизненно необходимо для эффективного поиска, при этом текст должен быть: уникальным, легко читаемым и доступен на восприятия, ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Контент-менеджер, Наполение сайта, SEO

    $249

    Делаем реконструкцию сайта doctorstom.kz, меняем все, в итоге сайт получится как новый, без индексации и т.п. Ищу человека, который сможет вести сайт на 100 %, чтоб сайт индексировался, привлекал много людей, чтоб содержание сайта давала ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Монтаж видеоролика визитки для врача ортодонта

    Хочу креативного подхода, по созданию видеоролика визитки, качественного, продолжительность примерно 30-60 сек. тематика ортодонтия (это раздел стоматологии, занимающаяся исправлением прикуса) просмотрев который, захотелось бы сразу обратится ))) признаюсь сценария нет. ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение страниц,групп в соц.сетях.

    В фейсбуке имею две странице, одна из которых почти живая. Вконтакте имеется группа, без движения, ноль полный. Инстаграм страница живая, но малое число подписчиков. Цель увеличить число подписчиков в ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон стоматологии на страницу Facebook

    Выбрал шаблон из категории facebook на сайте templatemonster.com/ru/ направление медицина - стоматология, в этот шаблон необходимо вставить наши статьи, и вкрутить его на мою страницу. с возможностью редактирования.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

saweliy7
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Ведение страницы на Фейсбуке
Очень доволен что нашел такого понимающего заказчика ! если вы спец своего дела то Раухат будет вам идти на встречу по всем вопросам зы что ему большое спасибо !
Всем рекомендую Ярослава, работает по четкой схеме, всегда готов выслушать и внести поправки, выдерживает графики размещения постов, при этом вкладывает креатив и информативность в материалы. Буду работать с Ярославом и дальше, могу точно сказать, что мы с ним. как одна команда!
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allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Редизайн фото в GIF
Не посредник. Человек заказывает для себя, четко понимает что ему надо и , главное, способен донести это простым понятным языком. С оплатой никаких проблем, заказчик автоматически попадает в категорию "Безупречные партнеры Weblancer'а".
Юрий быстро и красиво выполнил свою работу, понравилась его креативность и быстрое реагирование на доп изменения, советую Юрия )))
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Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$390
10 баллов
11 лет назад
Написание уникальных статей
Написание статей
Самые хорошие рекомендации! Раухат - знает, что ему нужно. Четко дает задачу, своевременно проверяет. На связи почти всегда. Оплата в полном объеме без задержек. Спасибо!
Большое спасибо, Марине. я долго искал человека, для написания статей, Марина оправдала на все 100 %. Сдавала согласно всем срокам. без задержек. Спасибо еще раз )))
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