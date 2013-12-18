Нужен дизайн хардпостера

Имеется каркас для хардпостера, фото и размеры в сантиметрах прилагаю.

нужен дизайн, творческий подход, креативность и отличное воображение.

тема: стоматолог принимает пациента,

требование к дизайну: накаченный стоматолог, держит стоматологические инструменты в руках для осмотра, пациент лежит в ожидании ))), также вставить контактные данные клиники и соц, веб, адреса

у стоматолога будет вырез (отверстие для вставки лица

приветствуются ваши идеи!