Макет листовки для оператора связи

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен14 заявок2305 просмотров
#1$80
#2$30

Нужно подготовить дизайн-макет листовки. Формат A5, вертикальное расположение, двусторонняя. Листовки будут находиться в бизнес центрах, на информационных щитах и стойках.

11 лет назад
M9com
Борис 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победители конкурса

N0RD
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов
11 лет назад
#1
Дизайн листовки для оператора связи: Из более 20 работ, однозначно положительно выделялась работа Дмитрия. Это независимое мнение нескольких человек, кто участвовал в отборе. Сложнее было определить второе место. Дизайн Дмитрия очень профессионален и достойно занял первое место. Работа по шлифовке и доработке Выполнялась со стороны Дмитрия очень оперативно, как правило - в течение нескольких часов, задержки были с нашей стороны. При внесении правок понимает задачу легко, быстро, четко, не надо было скурпулёзно и очень подробно описывать какие изменения хочешь внести. Было приятно работать с Дмитрием. Более того, буду размещать у него уже персональный проект. Если всё будет нравиться и дальше, то будем работать на постоянной основе.
Спасибо Вам, Борис, за возможность поучаствовать в интересном конкурсе и за высокую оценку моей работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#2
Из пришедших более 20 работ, работа Елены заняла почетное второе место. Она будет отпечатана в том же количестве и будет использоваться в рекламе наравне с работой занявшей первое место. Не смотря на второе место и меньший ФОТ, Елена работала быстро, слаженно и вежливо. Оценка снижена за менее интересный дизайн, как нам показалось. Мнение человека вещь всегда субъективная. За удобство и качество сотрудничества 5.
+

Заявки фрилансеров

N0RD
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов
11 лет назад
#1
slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#2

  • Похожие заказы

  • Требуется дизайнер-полиграфист

    Требуется дизайнер-полиграфист со знанием основ предпечатной подготовки макетов, с опытом создания макетов для офсетной и широкоформатной печати, достойной скоростью создания макетов, работа в Adobe Photoshop / Illustrator, знание 3D-Max приветствуется, художественное образование приветствуется. ...

    3ds Max
    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наклейка-этикетка на упаковку

    $50

    Здраствуйте! Мне надо сделать дизайн наклейки на упаковку 10,5см на 7,5см для продажи зеленого кофе. На ней должен быть размещен мой логотип+фотография зеленых кофейных зерен (например) и надпись - ЗЕЛЕНА КАВА, с ...

    Дизайн продукции26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка брошюры для Клиники

    $100

    Разработка брошюры, визитки, открытки объявления о гранд открытии, диконтный купон и подарочный сертификат для Клиники косметологической хирургии. Требуется высокое качество и профессилнализм.

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет поздравительной открытки

    $50

    Необходимо разработать дизайн макета поздравительной новогодней открытки от имени агентства зарубежной недвижимости. Примерный дизайн оформление можно посмотреть по ссылке - http://s017.radikal.ru/i400/1312/ed/af982f7f8244.png Размер 200*200 мм в развернутом виде. Выбор по портфолио и ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка макета вкладки в сувенирный магнит

    Необходимо разработать макет вкладки в сувенирный магнит. Макет обязательно должен содержать название компании, ее логотип, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты, а также емкое и доходчивое описание услуги, сопровождающееся изображением оборудования - и чтобы ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рисование различных элементов рекламы проекта

    $1000

    Добрый день Нужен хороший дизайнер с креативным мышлением, надо будет придумывать различные макеты по рекламе проекта в офлайне - то есть: пакеты, визитки, рекламные вкладыши, рекламы на плакатах и тд ...

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Коробка (боксшот) для программы

    $70

    Требуется разработать дизайн стильной виртуальной коробки (боксшота) для программы, которая бы сочеталась с имеющимся сайтом. Примеры подобных коробок и подробное ТЗ высылается по запросу. В заявке просьба указывать ссылки на аналогичные работы. ...

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад