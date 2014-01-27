Макет листовки для оператора связи

Дизайн листовки для оператора связи: Из более 20 работ, однозначно положительно выделялась работа Дмитрия. Это независимое мнение нескольких человек, кто участвовал в отборе. Сложнее было определить второе место. Дизайн Дмитрия очень профессионален и достойно занял первое место. Работа по шлифовке и доработке Выполнялась со стороны Дмитрия очень оперативно, как правило - в течение нескольких часов, задержки были с нашей стороны. При внесении правок понимает задачу легко, быстро, четко, не надо было скурпулёзно и очень подробно описывать какие изменения хочешь внести. Было приятно работать с Дмитрием. Более того, буду размещать у него уже персональный проект. Если всё будет нравиться и дальше, то будем работать на постоянной основе.