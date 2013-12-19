Требуется дизайнер-полиграфист со знанием основ предпечатной подготовки макетов, с опытом создания макетов для офсетной и широкоформатной печати, достойной скоростью создания макетов, работа в Adobe Photoshop / Illustrator, знание 3D-Max приветствуется, художественное образование приветствуется.

Если вы - творческая личность, умеете создавать хороший полиграфический дизайн, но не умеете продать себя на фриланс-биржах; если вы от природы творец и художник, но так сложилось, что не обладаете качествами менеджера, вам трудно найти понимание с заказчиком; если вам надоел постоянный поиск заказов, утомила гонка за проектами и вы хотите спокойно рисовать, отдаваясь любимому делу, не переживая за завтрашний день - приглашаю к постоянному сотрудничеству над интересными проектами.

Интересует специалист из г. Запорожья. В рабочее время, которое я буду оплачивать, категорически запрещена работа над собственными проектами. Если вы успешный фрилансер, мое предложение вас вряд ли заинтересует. Если же свободное плавание не удалось, вы ищите стабильность и возможность творить, не отвлекаясь на поиск заказов - жду ваших предложений. В заявке укажите сумму в месяц, за которую вы согласны продать мне свое подключение к астралу, а также ссылки на ваше портфолио. Интересует полиграфическое направление. Предложения без портфолио не рассматриваются.