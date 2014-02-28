Нужно подготовить дизайн-макет листовки. Формат A5, вертикальное расположение, двусторонняя. Листовки будут находиться в бизнес центрах, на информационных щитах и стойках.
Серия магнитов
Создание серии магнитов на историческую тематику для торговой марки. Всего 7 магнитов. Необходимо сделать 1-2 как концепцию. После утверждения разработать всю серию. Укажите стоимость разработки всей серии и 1-2-х образцов. Магнит плоский под заливку смолой.
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