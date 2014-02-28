Серия магнитов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок167 просмотров

Создание серии магнитов на историческую тематику для торговой марки. Всего 7 магнитов. Необходимо сделать 1-2 как концепцию. После утверждения разработать всю серию. Укажите стоимость разработки всей серии и 1-2-х образцов. Магнит плоский под заливку смолой.

11 лет назад
trafim
49 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

VMalafeevskiy
Виталий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва
11 лет назад
$70
3 дня
Спасибо за работу. Отдельное спасибо за понимание в финансовых вопросах.
По ряду причин заказ сильно затянулся. К сожалению, такие ситуации мы не обсудили заранее, в другой раз учтем. В целом все честно, не откажусь сотрудничать с Дмитрием снова.

Заявки фрилансеров

VMalafeevskiy
Виталий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва
11 лет назад

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