Картинки в материале растягиваются на всю ширину! Решить эту проблему
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Подправить сайт на joomla+virtuemartПрочее5 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт Joomla Во всех браузерах нормально в Internet Explorer ошибкиHTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно разместить лого на уровне с меню Движок JoomlaПрочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Прикрепить футер к низу cms joomlaHTML-верстка10 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача: -установить WYSIWYG редактор -установить простые табы (вкладки)Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно настроить сайт визтку на Wordpress Настроить вывод Портфолио на страницеСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Воcставновить сайт на Joomla! При входе в АдминПанель :такая ошибка public_html/libraries/joomla/user/authentication.php on line 121Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача! Обновить сайт на движке DLE! С версии 7 до 9.2. Цена договорная!Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Создать форму коментирования Проблемы с регистрациями Невозможно загрузить аватар Меню настроитьВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Движок сайта - DLEВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно Установить галерею на сайт! Движок DLE! Галерея может быть LightBox!Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$3
10 баллов
12 лет назад
Отличный заказчик, прекрасно знает, чего хочет, умеет ясно формулировать запросы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Сделал всЁ быстро, качественно, продолжаем сотрудничать дальше!!!