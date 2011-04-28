rusyn

Саша Русин rusyn

 
32 годаУкраина/Свалява
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$3
10 баллов
12 лет назад
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Отличный заказчик, прекрасно знает, чего хочет, умеет ясно формулировать запросы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Сделал всЁ быстро, качественно, продолжаем сотрудничать дальше!!!
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