Создание сайтов, порталов, магазинов любой сложности.
- HTML 5, CSS3, JS, JQuery, AJAX
- Magento, PrestaShop, DLE, Drupal, SimplaCMS, OpenCart, WordPres, Joomla
Портфолио
- Charisma Packaging111 просмотров
- Kinderlux- магазин детских товаров346 просмотров
- RealNET CSDM Server - Player Stats169 просмотров
- Counter Strike 1.6 ~ RealNET138 просмотров
- Artspace - HandMade портал102 просмотра
- Магазин спорттоваров. Товары для отдыха и туризма106 просмотров
- Supermaika - интернет-магазин прикольных футболок111 просмотров
- RealNET - Только реальный интернет!116 просмотров
- Artspace - HandMade портал125 просмотров