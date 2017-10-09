sakyraster

Миша sakyraster

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание сайтов, порталов, магазинов любой сложности.

- HTML 5, CSS3, JS, JQuery, AJAX

- Magento, PrestaShop, DLE, Drupal, SimplaCMS, OpenCart, WordPres, Joomla

JavascriptOpenCartHTMLJoomlaDrupalMagentoPrestashopjQueryAjaxDLE