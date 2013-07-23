sergey2022

Сергей sergey2022

 
61 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение страниц в соц.сетях

    Требуется продвижение страниц в соц.сетях Facebook, Вконтакте, Instagram, тематика - психологические тренинги, размещение фотографий, постов, релизов, обзоров, написание статей и размещение тематической информации , привлечение посетителей.

    Написание статей
    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется сделать сайт

    Сайт с нуля, нужен исполнитель на весь комплекс работ, тематика - психологические семинары и тренинги, на вордпресс, рассмотрю ваше предложение только при наличии портфолио

    WordPress
    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установить плагин

    Добрый день! Требуется установить плагин wppage на сайт. Пишите и предлагайте Вашу стоимость, могу выслать предоплату после обсуждения ТЗ. Оперативность приветствуется. Если качество работы устроит, будут еще заказы.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевести сайт на WordPress

    Здравствуйте, имеется сайт психологической тематики, его нужно доработать до хорошего состояния. , Нужно установить движок ,поставить логотип, поработать над юзабилити, подобрать картинки. Вобщим, сделать сайт современным и интересным. Возможна оплата на Ваших условиях.

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта

    Требуется изготовление небольшого сайта с нуля по размеру визитка или одностраничник, бюджет небольшой, присылайте ваши предложения, оперативность приветствуется)

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение в соц. сетях

    Требуется создание, ведение и продвижение группы. Необходимо создать группы в различных социальных сетях. Заполнение материалами, оформление. Привлечение участников.Тематика: практическая психология. Напишите Вашу цену и условия работы. Интересуют только белые методы.

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется копирайтер психолог

    Для создания и редактирования онлайн курсов требуется копирайтер с опытом в области практической психологии. Берется информация, книги из сети и дорабадыватся курс с упражнениями в виде 20 -30 уроков в различных сферах жизни. Присылайте ваши ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта

    Здравствуйте, нужна верстка макета. В макете присутствуют слайдер и пр. js элементы. цена договорная,. ТЗ отправляю тем кому интересно, плачу поэтапно после выполненной работы. Оставляйте заявки и пишите сколько берете ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется Лендинг пейдж

    Создание эффективных страниц landing page с высокой коверсией. Настройка контекстной рекламы Google Analytics. Обязательно наличие опыта. Оплату произвожу поэтапно. Присылайте ваши предложения.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Новый сайт

    Здравствуйте, требуется создание сайта на бесплатном движке. Уникальный шаблон. Бюджет невысокий, выберу недорогое предложение Жду ваших предложений с указанием сроков. Заранее благодарен. С уважением, Сергей

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить иллюстрации

    Здравствуйте! Есть сайт психологической тематики, его нужно доработать, чтобы он лучше смотрелся, добавить рисунки, соответствующие тематике, разработать логотип, что-то изменить в дизайне

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Верстка сайта
JavaScript
Рекомендую!
Спасибо Любомиру за хорошую работу над моим непростым проектом. Учел все пожелания по верстке и на высоком уровне быстро выполнил работу. Работа была сделана даже лучше, чем я ожидал. Большое человеческое спасибо! Всем рекомендую!
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