sergey2022

Требуется настроить простой лендинг на Тильде, текст имеется, картинки нужно подбирать, тематика - психологический тренинг.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется продвижение страниц в соц.сетях Facebook, Вконтакте, Instagram, тематика - психологические тренинги, размещение фотографий, постов, релизов, обзоров, написание статей и размещение тематической информации , привлечение посетителей.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт с нуля, нужен исполнитель на весь комплекс работ, тематика - психологические семинары и тренинги, на вордпресс, рассмотрю ваше предложение только при наличии портфолиоСайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Требуется установить плагин wppage на сайт. Пишите и предлагайте Вашу стоимость, могу выслать предоплату после обсуждения ТЗ. Оперативность приветствуется. Если качество работы устроит, будут еще заказы.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, имеется сайт психологической тематики, его нужно доработать до хорошего состояния. , Нужно установить движок ,поставить логотип, поработать над юзабилити, подобрать картинки. Вобщим, сделать сайт современным и интересным. Возможна оплата на Ваших условиях.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется изготовление небольшого сайта с нуля по размеру визитка или одностраничник, бюджет небольшой, присылайте ваши предложения, оперативность приветствуется)Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создание, ведение и продвижение группы. Необходимо создать группы в различных социальных сетях. Заполнение материалами, оформление. Привлечение участников.Тематика: практическая психология. Напишите Вашу цену и условия работы. Интересуют только белые методы.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Для создания и редактирования онлайн курсов требуется копирайтер с опытом в области практической психологии. Берется информация, книги из сети и дорабадыватся курс с упражнениями в виде 20 -30 уроков в различных сферах жизни. Присылайте ваши ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, нужна верстка макета. В макете присутствуют слайдер и пр. js элементы. цена договорная,. ТЗ отправляю тем кому интересно, плачу поэтапно после выполненной работы. Оставляйте заявки и пишите сколько берете ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Создание эффективных страниц landing page с высокой коверсией. Настройка контекстной рекламы Google Analytics. Обязательно наличие опыта. Оплату произвожу поэтапно. Присылайте ваши предложения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, требуется создание сайта на бесплатном движке. Уникальный шаблон. Бюджет невысокий, выберу недорогое предложение Жду ваших предложений с указанием сроков. Заранее благодарен. С уважением, СергейСайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт психологической тематики, его нужно доработать, чтобы он лучше смотрелся, добавить рисунки, соответствующие тематике, разработать логотип, что-то изменить в дизайнеЛоготипы и Знаки10 заявокЗакрыт12 лет назад