Требуется выполнить срочную HTML-верстку для email-рассылки на основе прикрепленного PDF-файла. Обеспечить качественное исполнение и соответствие макету. Задача требует быстрого выполнения.
- HTML-верстка28 заявокЗакрыт3 года назад
Бот для учета электроинструментов в стройфирме. Дано: База данных инструментов в гугл-таблице, столбцы: "Наименование", "Фото" "У кого". Нужно: Бот должен раз в неделю сотруднику из столбца ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт на Wordpress (шаблонный), страницы сделаны с помощью Visual Composer. Для одной из страниц нужно сделать кнопки. Схему прикрепил. 6 кнопок с отступами должны забить весь первый экран. Сценарий: 1) ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработчик который проконсультирует по срокам, стоимости и по всем остальным вопросам по приложению. Далее нужно будет разработать приложение под интернет-магазин на CMS WordPress. Сам интернет-магазин на стадии разработки.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
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Делаю сайт для Юридической компании, есть черновой вариант текста, нужно обработать текст и распределить по страницам. Карта сайта прикреплена к заказу. Подробности в телеграмм @skbabaev.Рерайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
Делаем сайт на шаблоне вордпресс, все заголовки там с маленькой буквы, нужно подправить CSS чтобы были с большойСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно написать статью про то что хороший дизайн сайта, баннеров и всего остального повышает конкурентоспособность и продажи. Нужно минимум 3000символов, желательно побольше и с подбором картинок. Картинки можно любые, мы можем перерисоватьКопирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть сервис по генерации pdf файлов и отправке их по почте. Нужно срочно их в течение 2-3 часов внести правки чтобы все работало. 1) почему то не работает генерация 2) нужно внести правки ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно срочно сверстать несложную страницу под ПК и сделать адаптивной под мобильный. Ссылка на страницу: denis-nikol.onlineHTML-верстка22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть письмо для автоматической отправки при подписании. Нужно оптимизировать письмо, долго открывается и адаптировать, чтобы адекватно смотрелся на мобильниках.HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
Как должно работать: 1) Из выпадающего списка выбирает свое имя 2) Из выпадающего списка выбирает место 3) Вводит ссылку для сокращения 4) Нажимает на создать 5) Выдается результат ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад