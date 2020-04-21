skbabaev

Сухроб skbabaev

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sasha_algasov
21 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
3 года назад
1
Отличный заказчик, приятен в общении, здоровая и быстрая коммуникация, однозначно рекомендую к сотрудничеству!
mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
4 года назад
Срочно требуется PHP-разработчик
PHP
Понятное ТЗ и быстрая оплата - рекомендую!
Сделал все оперативно и качественно!!!
Ответный отзыв
cutepie
Роман 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Нужно подкорректировать шаблон Wordpress
CSSWordPress
Увидел подробное объяснение задачи. Довольно быстро и легко обо всём договорились. Благодарю.
Рекомендую! Очень быстро среагировал и выполнил задачу!
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danilovasvetlana
Марина 
33 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Требуется статья про то что хороший дизайн поднимает продажи
Четкое разъяснение задания. Конкретно поставленные цели. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.
С первого слова поняли что именно нужно и очень быстро выдали хороший продукт.
Ответный отзыв
smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Сделать сервис по компановке utm-метки и связать по api с clck.ru
Всё подробно объяснил, предоставил доступы, быстро оплатил. Рекомендую.
Работает очень быстро и качественно. Сделал проект в течение 2-3х часов) Рекомендую!
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